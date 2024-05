ERC pide alargar la jornada electoral en Barcelona y Tarragona por el caos en Rodalies

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha pedido que se alargue la jornada electoral de este domingo, donde se celebran comicios autonómicos en Cataluña, en los colegios afectados por el caos de las líneas de Rodalies, totalmente paralizadas por el robo de cobre durante la madrugada.

El partido secesionista está elaborando ya un escrito para presentarlo en las juntas electorales correspondientes. El alargue de la jornada electoral afectaría a colegios en las provincias de Barcelona y Tarragona.

La vicepresidenta del Govern, Laura Vilagrà, ya dijo este domingo por la mañana que la incidencia en la red de Rodalies "puede afectar al derecho a voto" en los comicios de este domingo, y es el argumento que esgrime ERC para pedir la modificación de la jornada.

Mientras, los Mossos d'Esquadra están investigando lo ocurrido. Por ahora se sabe que el robo de cobre se produjo en torno a las cuatro de la mañana en puntos dispersos de la red.

Aunque no se descarta ninguna hipótesis, los Mossos creen que lo más probable es que sea un robo común como los que se vienen produciendo con cierta frecuencia y que no tenga relación con la celebración de las elecciones de este domingo.

La cosa va para largo

El problema es que la situación va para largo y Adif, el administrador de la infraestructura ferroviaria en España, no se atreve a dar una fecha para la recuperación de la normalidad "dada la gravedad, dispersión y alcance de los daños provocados".

De hecho, Renfe y Adif han convocado una reunión para este domingo a las 20:00 horas aproximadamente para abordar un plan de transporte para el lunes, ante la previsión de que continúe la incidencia en Rodalies de este domingo.

Los convocados son Generalitat de Catalunya, Ayuntamiento de Barcelona y Mossos d'Esquadra, según fuentes de Renfe.

Tramos afectados: