Hasta qué hora se puede votar en los colegios electorales catalanes

Este domingo 12 de mayo, Cataluña se viste de gala electoral para una de las jornadas más destacadas del año: las elecciones catalanas de 2024. Más de 5.7 millones de ciudadanos están convocados a participar en este evento democrático. Aunque muchos ya han optado por el voto por correo, la mayoría se prepara para votar presencialmente en alguna de las más de 8,000 mesas electorales distribuidas por toda la región.

Los electores pueden elegir entre tres formas posibles de votar: depositando la papeleta en el sobre, votando en blanco o anulando su voto. Las dos primeras opciones son efectivas y determinarán el resultado final de las elecciones. El voto en blanco —que implica dejar el sobre vacío— también se cuenta y puede influir en el reparto de escaños según la Ley D'Hondt. Esta ley estipula que un partido debe obtener al menos el 3% de los votos válidos para lograr representación parlamentaria. Por lo tanto, cuantos más sobres vacíos haya, más difícil será para los partidos más pequeños alcanzar el umbral necesario.

Por otro lado, los votos nulos, como aquellos de sobres rotos o con elementos ajenos a la papeleta oficial, no se contabilizan. Tampoco se aceptan los votos emitidos en sobres no oficiales, las papeletas sueltas sin sobre o los sobres que contengan papeletas de diferentes partidos. Si un sobre contiene más de una papeleta del mismo partido, el voto se considera válido. Así, este domingo, Cataluña no solo decide su futuro político, sino que también ejerce su compromiso con la democracia en una celebración de la voluntad popular.

Horario de apertura y cierre de los colegios electorales

Desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche, los colegios electorales estarán abiertos sin interrupción, esperando que los ciudadanos acudan a depositar su voto. Al cerrar las puertas, comenzará el escrutinio que revelará los resultados de las elecciones autonómicas en Cataluña. Así, quienes no hayan votado por correo tienen hoy la oportunidad de hacerlo en persona, seleccionando a los futuros miembros del Parlament y al presidente de la Generalitat.