Juan Avellaneda revela su estado de salud tras los constantes rumores de recaída del cáncer: "Bueno, estamos ahí..."

Hace 10 años desde que el reconocido diseñador de moda español, Juan Avellaneda, de 42 años, sufrió un cáncer de testículos que terminó logrando superar. No obstante, el buen estado de salud del diseñador se ha puesto entredicho durante los últimos meses, haciendo así saltar las alarmas sobre una posible recaída.

Juan Avellaneda asistía ese viernes a un evento de MÓ Multiópticas, marca de gafas para las que habría diseñado una colección. Allí, el diseñador no tuvo problema en contestar las preguntas de la prensa, que más allá de preguntarle por la moda o por el evento en el que estaba, quisieron saber cuál era su verdadero estado de salud.

"Me salieron unos bultitos, estamos en revisión otra vez, pasaron 10 años desde la última vez", terminaba confesando el diseñador, aunque relajaba la tensión afirmando que "de momento está todo controlado". Avellaneda, reconocía que se trataba de un "proceso un poco desagradable" para él, pues le traía de vuelta a "los fantasmas del pasado".

Además, ha revelado que este hallazgo fue todo un "shock a nivel psicológico" para él. "Convivo con dolor durante 24 horas, cuando me ves sentado en un banco con las piernas separadas no es manspreading, es que me duele", contaba el diseñador.

Sin embargo, un cambio durante los últimos meses habría hecho saltar de nuevo las alarmas. "Últimamente me dolía un poco más de lo habitual y me decían "oye, no puede ser que no vayas al médico". No quería ir, pero al final me obligué", confesaba Juan Avellaneda.

"Yo estoy tranquilo porque se que no es nada pero..., pero al final cuando sobrevuela un poco la palabra encima tuyo pues no te hace mucha gracia", decía el diseñador, quien recalcaba de nuevo que se encontraba sometiéndose a pruebas y que de momento solo había encontrado "unos pequeños bultitos".

Juan Avellaneda hablaba de su situación sin tapujos. "Antes me lo quedaba y ahora lo explico porque yo pensaba que no, ayuda muchísimo que alguien lo explique, sobre todo en hombre que no hay ejemplos", afirmaba ante los periodistas. "Colaboro con todas las asociaciones contra el cáncer dando un poco de visibilidad, aunque me encantaría darla diciendo que está todo bien, pero bueno, estamos ahí...", concluía el diseñador.