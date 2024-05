Sofía Cristo: "No quiero saber absolutamente nada de mi hermano ni del personaje que está a su lado. Me importan un mojón"

La relación entre Ángel Cristo, su hermana Sofía y su madre, Bárbara Rey, podría decirse que está más que rota. Desde que Ángel se sentó en el plató de ¡De viernes! para contar cómo había sido, supuestamente, su infancia junto a la vedette, madre e hija decidieron expulsarlo de sus vidas.

Así, durante su participación en Supervivientes, Ángel Cristo ha pasado de abrirle las puertas de su casa a su hermana, Sofía, a no querer volver a verla. Además, el hijo de Bárbara Rey ha aprovechado su estancia en los Cayos Cochinos para contraer matrimonio, mediante el rito garífuna, con su pareja, Ana Herminia.

Este viernes, desde el plató de Espejo Público, Sofía Cristo ha decidido romper su silencio: "No quiero saber absolutamente nada de mi hermano ni del personaje que está a su lado. Me importa un mojón lo que estén haciendo, igual que yo no les importo a ellos".

Asimismo, la DJ ha agregado que tanto su madre como ella han puesto a funcionar a su equipo legal para tomar todas las medidas legales posibles y luchar contra las "injurias y calumnias" vertidas sobre ellas.

Finalmente, Sofía Cristo ha destacado que le habían ofrecido participar en varios programas de televisión, pero lo ha rechazado porque no quiere sentarse a hablar de su hermano ni de la relación que tiene con él: "Estoy centrada en que esta noche tengo que pinchar en la pradera de San Isidro, en Madrid".