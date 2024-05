"María del Monte sospechó de Antonio Tejado desde el principio y él no quiere tener ninguna relación con ella", según Anabel Gil

Desde que Antonio Tejado entró en prisión acusado de ser uno de los presuntos autores intelectuales del robo en la casa de su tía, María del Monte, la familia de la cantante se ha dividido entre los partidarios de la artista y los del exconcursante de Gran Hermano VIP.

Así, el pasado miércoles, Anabel Gil, colaboradora de Espejo Público anunció, en exclusiva, que una de las sobrinas de María del Monte había decidido prescindir de la cantante y de su mujer, Inmaculada Casal, en su boda.

Este jueves, la periodista ha desvelado cuándo comenzó a romperse la relación entre María del Monte y su familia. Así, la periodista ha apuntado cuándo comenzó la tonadillera a sospechar de su sobrino: "Desde que tuvo lugar la detención, ella tenía la sospecha y se lo hizo saber al resto de la familia".

"Yo he hablado con la otra parte de la familia y me dicen que María está esperando a que la Justicia hable y que para ella la mayor satisfacción sería que su sobrino no tuviera nada que ver, obviamente", ha explicado Anabel Gil, a lo que Gema López ha completado: "Yo creo que María del Monte ató cabos desde el principio, aunque ha sido extremadamente cauta".

Respecto a la relación entre el detenido y la cantante, Anabel Gil ha señalado que Antonio Tejado no tiene intención de volver a cruzar palabra con su tía: "Él no quiere tener ningún tipo de relación con ella. Es completamente falso que él haya intentado hablar con María del Monte".