Nacho Abad, sobre Antonio Barrul: "Si se les ocurre retirarle la licencia, tiene mi apoyo y se lo daré donde haga falta"

La decisión de Antonio Barrul de frenar a golpes a un presunto maltratador en un cine infantil podría salirle caro al boxeador profesional, que ha sido denunciado por este hombre. Este jueves, En boca de todos ha podido hablar con Raúl Castañeda, representante del deportista.

"Hemos recibido, después de unos días, una denuncia por parte del agredido, lo cual nos ha extrañado mucho porque pensábamos que, después de estos días, las cosas ya se habían calmado y las íbamos a olvidar", ha apuntado Castañeda.

Así, el representante ha señalado que el agredido "ha querido aportar un parte de lesiones muy leve, de unas pequeñas contusiones que podrían cuadrar con un forcejeo o unos golpes proporcionados por otra persona".

Además, Raúl ha apuntado por qué creen que ha denunciado el agredido: "Nosotros lo hemos visto bien claro. Esta persona está pasando por una situación económica bastante justita y sabe, por alguna recomendación, que podrá sacarle dinero a mi representado. Lo que que queremos es calmar las aguas, llegar a un acuerdo lo antes posible, evitar la vía judicial porque estarán para otras cosas y, si se tiene que juzgar algo, que sea por la agresión que le hizo a su señora, no por la discusión que tuvieron ellos dos".

Respecto al estado de ánimo de Antonio, Raúl ha destacado: "Tiene un combate el próximo 14 de junio, se está concentrando para ello. Esto le está suponiendo un peso para él, para sus familiares, sus amigos... todos tienen el temor de que le puedan retirar la licencia o entrar en prisión y esto no deja tranquilo a nadie. Yo le he dado la tranquilidad de que no va a pasar nada, las lesiones fueron muy leves a pesar de la agresividad que aparentemente aparece en el vídeo que pueden asustar. Él es profesional, sabe dónde puede golpear y dónde no".

Tras escuchar las explicaciones del representante, Nacho Abad se ha mostrado muy firme: "Yo, siempre que haya una mujer maltratada, querría que hubiese al lado un Antonio Barrul. Creo que es un buen mensaje a los violentos con las mujeres, que no les vamos a conceder ni medio segundo. Si se les ocurre retirarle la licencia, cuentan con mi apoyo y me acerco a apoyar a Antonio donde haga falta, se lo digo públicamente".