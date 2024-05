Puigdemont pide una reforma lingüística y ve al PSC alejado de la "lucha social" del catalán

Junts per Catalunya

El candidato de Junts+ a las elecciones catalanas del próximo domingo, Carles Puigdemont, ha propuesto este jueves una reforma lingüística y ha defendido el modelo de inmersión. Además, ha acusado al PSC de Salvador Illa de alejarse de la "lucha social" por la defensa del catalán.

En una conversación con el escritor Albert Sánchez Piñol en Argelès (Francia), desde donde está haciendo su campaña, ha dicho que se tienen que "recuperar un poco los orígenes de la lucha del catalán como una lucha social", además ha añadido que le "sabe mal ver al actual PSC" alejándose de "esta tradición en la que había militado, por otra parte, de manera muy activa".

En cuanto a la defensa del catalán, el candidato de Junts ha puesto como ejemplo lo que explicó el expresidente socialista de la Generalitat, José Montilla, que aseguró que llegó a Cornellà (Barcelona) desde Andalucía sin saber nada de catalán, que se interesó por la lengua y que el primer libro que le regalaron fue en catalán.

Inmersión lingüística

Puigdemont ha defendido que la inmersión lingüística es una buena herramienta, pero ha asegurado que desde hace años no se han atendido las señales de alarma sobre la situación de la lengua para evitar un "conflicto lingüístico".

"Para nosotros segregar población por lengua es inaceptable, porque esto condenaría a una parte de la población a no tener nunca contacto con el catalán, y esto no asegura la supervivencia en absoluto y, además, crea desigualdades", ha añadido.

Para el expresidente de la Generalitat, la reducción del uso social social del catalán y "el incumplimiento de la vehicularidad en la escuela no se puede negar", tampoco en los medios públicos, y por ello cree que es momento de revertir esta situación.

Durante la conversación con Sánchez Piñol, ha abogado por implementar una "refundación" en este y otros campos de la sociedad catalana para disponer de las herramientas que garantice que el catalán sea una lengua de cohesión social.

Incentivos para los creadores

En el ámbito de la creación cultural, Puigdemont también ha defendido que "es imprescindible que el Govern intervenga al hacer que los creadores culturales y comunicadores en lengua propia tengan incentivos".

Y ha asegurado que "una lengua minorizada no puede competir en igualdad de condiciones en un mercado global que exige una masa crítica. Aquí tenemos que intervenir".

Congreso y Parlamento Europeo

Sobre que el catalán ya se pueda utilizar en el Congreso, Puigdemont ha asegurado que el hecho que no lo pudieran hacer antes sí era "un conflicto lingüístico".

"Hablar catalán, justamente, no es un conflicto lingüístico. Y que pidamos la oficialidad del catalán en Europa no es un conflicto lingüístico, es desconflictivizar. Y es dar al catalán un rango de protección jurídica mucho más sólido del que no tiene ahora, frente a los tribunales", ha aseverado.

Convencido de que conseguirán superar los obstáculos para poder utilizar el catalán en Europa, ha apuntado que "en poco tiempo" será posible su oficialiadad.