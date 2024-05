La historia de Lea, la perra a la que su dueña arrojó desde un tercer piso y que ahora se debate "entre la vida y la muerte"

Una mujer ha sido detenida esta semana por la Policía Nacional de Huelva por un presunto delito de maltrato animal tras arrojar a Lea de sus perros desde un tercer piso, aunque tras pasar a disposición judicial ha quedado en libertad con cargos, según han indicado a Europa Press fuentes policiales.

Esta mujer tenía más animales a su cargo, cuya custodia ha sido retirada después de estos hechos denunciados públicamente por parte de una protectora de animales de Huelva en sus redes sociales, en las que indicaba que el animal se encuentra "dabatiéndose entre la vida y la muerte" con "un neumotórax, una fractura en el codo de una extremidad delantera y una fractura en el fémur de una extremidad trasera".

Esta misma protectora, llamada la Tropa de Isra, ha señalado que tras estar toda la mañana en el juzgado han conseguido que se le retiren todos los animales que tiene, en total tres perras y una gata de los que se ha hecho cargo la propia protectora.

La perra fue socorrida por los vecinos

Desde la Tropa de Isra han remarcado que "una persona que es capaz de hacer lo que ha hecho no debería tener un ser vivo nunca a su cargo", toda vez que ha enfatizado que "ante el maltrato animal no nos podemos quedar de brazos cruzados, tenemos que actuar". Por otra parte, la protectora ha agradecido a los vecinos de la detenida, que "presenciaron todo" y no dudaron "ni un segundo" en actuar.

Finalmente, la Tropa de Isra ha solicitado ayuda ciudadana, ya que las protectoras de la provincia están desbordadas y han pedido que "nos les dejen solos" colaborando económicamente con los gastos veterinarios del animal.

¿Cómo ayudar?

La protectora necesita dinero para la residencia del resto de perros rescatados y para operar a Lea de los dos traumatismos. Para poder hacer donativos existen tres opciones: puedes hacerte socio de la tropa de Isra haciéndote socio por 1 euros al mes; realizar una transferencia por Paypal a latropadeisra@gmail.com o a la siguiente cuenta bancaria ES20 3187 0027 9855 2067 6627; o hacer un Bizum eligiendo la opción de donación" + código 03618 al número +34680544971.