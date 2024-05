Esta es la carta que Cesar Román, el Rey del Cachopo, envió desde la cárcel sobre el asesinato de Heidi Paz

Dueño de un restaurante especializado en cachopos, joven falangista infiltrado en sindicatos progresistas y promotor de un máster falso, son solo algunas las múltiples caras de César Román, alias, Rey del Cachopo, que fue condenado a 15 años de prisión por el asesinato de la que fuera su ex pareja Heidi Paz.

El pasado mes de abril, el caso de 'El Rey del Cachopo' volvía a despertar el interés cuando se hizo pública la noticia de una carta en la que reconoce sus actos y asegura encontrar el perdón en 'su oración y encuentro con Jesucristo'.

¿Qué dice César Román en la carta?

La carta comienza diciendo: "Quiero, en primer lugar, pedir humildemente perdón a la familia de Heidi, así como a toldos los demás perjudicados con mis deplorables acciones. Tras hacer una profunda e íntima reflexión, vengo a manifestar mi reconocimiento del delito cometido y por el que fui condenado, queriendo dejar patente mi total y sincero arrepentimiento del mismo".

A lo largo del texto, César Román se presta a hacer una declaración oficial para explicar lo ocurrido: "Estoy dispuesto, si así lo considera la familia de Heidi, a hacer una declaración ante el juez y ante estos familiares para que puedan descansar de una vez y conocer todo lo ocurrido". Y añade que "Quiero indicar mi deseo de dar por concluido el proceso y de no recurrir la sentencia impuesta ante instancias judiciales internacionales, pues deseo acabar con el sufrimiento que mis actos han causado".

Por su parte, el juez Taín, desde el plató del matinal Vamos a ver, desde el que se daba la exclusiva, apuntaba que: "Esta misiva suele ser muy frecuente, lo que ocurre es que no se publican. Los juzgados que tenemos ejecución de sentencias, cuando le deniegan varios permisos, una de las razones por las que se deniegan es, precisamente, porque no han reconocido el crimen". También su abogada confesaba que, por motivos personales, hacía tiempo que no hablaba con su cliente.