¿Quién es el Rey del Cachopo? Así fue el crimen cometido por César Román

La de César Román Viruete, alias el Rey del Cachopo, es una de esas historias que superan la ficción. Dueño de un restaurante especializado en cachopos, joven falangista infiltrado en sindicatos progresistas y promotor de un máster falso, son solo algunas de sus múltiples caras. Y no son las peores. César Román cumple, a día de hoy, 15 años de prisión por el asesinato de la que fuera su ex pareja, Heidi Paz: la mató, la descuartizó, metió sus restos en una maleta y prendió fuego a su cuerpo. Ahora, cinco años después de su entrada en la cárcel, 'El Rey del Cachopo' ha admitido su crimen y ha asegurado encontrar el perdón en su 'oración y encuentro con Jesucristo'.

De la Falange a esconderse en un bar de Zaragoza

El último escondite de César Román fue el bar de Gerardo, un restaurante de Zaragoza en el que uso su inventiva -una vez más- para crearse una vida ficticia. Ante sus jefes se presentó como José Rafael Luján Contreras, de Venezuela. Emocionado, les contó que sus padres eran dueños de una taberna en Maracaibo, hasta que, tras su muerte, tuvo que cerrarla. El cuento no le duró mucho: la policía le encontró allí y le llevó a prisión tras meses de búsqueda.

Con las esposas puestas, César Román, de 45 años, dejaba atrás una vida de mentiras. La última, la de empresario de éxito que cocinaba los mejores cachopos de España -de ahí su mote-. En poco tiempo, su negocio se popularizó y expandió por todo Madrid, convirtiéndose en un empresario reconocido en el mundo de la hostelería. Lo que nadie sabía es que, aquel 'cocinero estrella' escondía tras de sí una vida de engaños, que tantas víctimas se cobró.

Estafador de éxito: ¿cómo se convirtió en el 'Rey'?

Antes de fracasar en su sueño de convertirse en hostelero de éxito -como había fracasado anteriormente en la política y el periodismo- César Román logró embaucar a empresarios, y grandes compañías para hacer de su pequeño local del barrio Embajadores de Madrid una franquicia valorada en 150.000 euros. Incluso el Banco Sabadell llegó a avalar su intención levantarla. Sin embargo, bajo la falsa apariencia de solvencia, sus bolsillos estaban vacíos: no pagaba a sus proveedores ni empleados y gastaba sin medida.

Su experiencia en el engaño venía de lejos. En los años 90 el 'rey del cachopo' pertenecía a la Falange Española y, ante la necesidad de destacar en el partido, comenzó a ser agente doble en un sindicato de izquierdas, afiliándose para obtener información confidencial. Más tarde, perteneció a Plataforma por Cataluña, partido de extrema derecha que tomó fuerza en la provincia de Barcelona. César logró presidir la de Madrid.

El 'Rey del Cachopo' Netflix

Durante algún tiempo se hizo el silencio. Poco después reapareció en Málaga, regentó bares y abrió una revista: Ahora Málaga. También se convirtió en presidente de una asociación de comerciantes de barrios y aglutinó en una consultora a una decena de entidades similares. Aunque pronto se cayó de nuevo el telón: el final de este capítulo de su vida acababa con la quiebra, evasión de dinero y su desaparición. Cuando cuatro de sus empleados acudieron a su lugar de trabajo, lo encontraron clausurado y con las cerraduras cambiadas. Tampoco había nada en los cheques que les había expedido. Y su periódico había engañado a comerciantes que habían pagado por anunciarse en él, incluido Metro de Málaga.

El crimen que le llevó a la cárcel

Román conoció a Heidi en abril de 2018, cuando ella comenzó a trabajar en el restaurante que él regentaba en Madrid. Poco después, comenzó una relación entre ambos que los llevó a vivir juntos. Aunque el amor duró poco: en junio de ese mismo año Heidi se marchó de casa y le dejó a través de una nota.

La madrugada del 5 de agosto, ella regresó a la casa que ambos habían compartido, sin saber que esa sería el último día de su vida. César no iba a acepar un no por respuesta, así que, "movido por el hecho de ser la víctima mujer, y no aceptar que ella quisiera distanciarse de él, con la intención de quitarle la vida, o al menos, representándose dicho resultado, le causó la muerte", sentenciaría más tarde la Fiscalía.

César Román, el Rey del Cachopo junto a su víctima Heidi Paz.

Posteriormente, para evitar ser descubierto y que se pudiera identificar el cadáver, y "sin importarle el ultraje y la deshonra que ello suponía para el cuerpo sin vida" de Heidi, el procesado separó del cuerpo la cabeza y las extremidades "y se deshizo de ellos, sin que se haya podido determinar la forma en que lo hizo". Con su tronco, "después de meterlo en una bolsa de plástico negra, lo introdujo en una maleta", y sobre las 16.21 de la tarde pidió un taxi en el que trasladó el cuerpo de la víctima desde el domicilio hasta una nave industrial del barrio de Usera de Madrid, detalla el Ministerio Fiscal.

Durante los siguientes días, el asesino roció con sosa cáustica el cuerpo y "y valiéndose de un cuchillo, le cortó los senos, que tenían unos implantes de silicona, y junto con un colgante y otros efectos personales, el 13 de agosto de 2018, intentó quemarlos, haciendo un fuego en la plataforma del montacargas" de la nave.