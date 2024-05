La carta de Bustinduy abre una nueva brecha entre Sumar y PSOE por Palestina

El Gobierno de coalición vuelve a protagonizar un nuevo choque con Palestina como foco central: Sumar ha actuado a favor del movimiento propalestino sin consultar a los socialistas. Y es que la misiva que el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha enviado este miércoles a empresas españolas con actividad económica en Israel no contaba con el apoyo del PSOE. "Es la primera noticia que tenemos de esa carta", afirmaba este miércoles el Ministerio de Asuntos Exteriores.

En la nota, Bustinduy urge a las compañías a que adopten las medidas necesarias para garantizar que no contribuyan a agravar la situación en la Franja de Gaza. También pide aportar información sobre sus actuaciones para que los consumidores tengan conocimiento de su participación "directa o indirectamente" en las "graves violaciones de los derechos humanos". Por último, insta a rendir cuentas sobre las medidas que están adoptando para prevenir las consecuencias negativas que puedan ocasionar.

Una iniciativa que ha sido desautorizada por el Ministerio de Exteriores, que han calificado a Israel como "Estado amigo de España". De hecho, fuentes consultadas por este periódico incidieron en que el Ejecutivo tiene una posición "clara" respecto a la relación entre ambos países. Así, la carta les ha pillado por "sorpresa", tal como reconoció el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, quien aseguró que en ningún momento se les informó a otros ministerios de la actuación por parte del titular de Consumo.

Ahora bien, esta no es una situación nueva. La vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, lleva intentando abanderar esta causa desde que comenzó el conflicto en Oriente Medio, el pasado 7 de octubre. Sin embargo, pese a los sistemáticos esfuerzos que realiza por imponer sanciones y tomar medidas desde el Gobierno frente al "genocidio" en Gaza, sus demandas no siempre son atendidas por su socio mayoritario.

Demandas como su intención de viajar a Palestina de forma oficial, para la que pidió ayuda del Ministerio de Exteriores en la organización del desplazamiento al considerarlo "peligroso", una solicitud que no fue aceptada. En concreto, Díaz ha sido invitada por la Autoridad Nacional Palestina, por lo que previsiblemente acudiría a Cisjordania y no a la Franja de Gaza, que es controlada por Hamás. Aun así, tres meses después del anuncio de esa visita, todavía no se ha confirmado la fecha.

Pese a todo, la vicepresidenta segunda ha reafirmado en diversas ocasiones que sí llevará a cabo el viaje: "Sí voy a viajar a Palestina y lo voy a hacer por la brutalidad, la barbaridad que estamos viviendo". "Sigo en contacto y desarrollando esa visita", manifestó este lunes en una entrevista en TVE, donde explicó que lo está tratando con la nueva ministra de Trabajo de la Autoridad Nacional Palestina, con cuyo departamento tiene relación "desde hace ya tiempo".

Pero la cuestión más destacada es, sin duda, el reconocimiento del Estado palestino. Un procedimiento que, si bien el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha mostrado partidario, se está alargando en el tiempo. Por ello, desde Sumar exigen que la decisión se adopte de forma "inmediata" junto con otras medidas como la suspensión relaciones con Israel, tanto diplomáticas y comerciales como militares y tecnológicas.

No obstante, Sánchez no ha cedido y tampoco ha impuesto ningún tipo de sanción contra el Estado hebreo, a pesar de liderar un movimiento europeo para reconocer a Palestina como país independiente. Precisamente, la vicepresidenta segunda pidió el fin de semana a Sánchez que España efectuara ese reconocimiento en el Consejo de Ministros del martes. "Le pido al presidente del Gobierno que el próximo martes, 7 de mayo, reconozcamos en España el Estado de Palestina. No dejemos transcurrir más tiempo", trasladó el sábado. Pero, una vez más, su petición no fue atendida.

Por ahora, la idea de Sánchez es dar el paso antes del verano. Asimismo, este lunes compartió en X (antes Twitter) que había conversado con el primer ministro de Irlanda, Simon Harris, sobre "la voluntad de ambos Gobiernos de reconocer el Estado palestino" y coordinar esfuerzos para llevarlo a cabo. "La solución de los dos Estados es la única fórmula para lograr un futuro de paz, seguridad y estabilidad en la región", recalcó. Sin embargo, aún está esperando "a que se den las condiciones", según afirmó desde Bruselas.