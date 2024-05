Aragonès asegura que solo entrará a formar parte del Govern para ser presidente de Cataluña

En una entrevista a la televisión pública de Cataluña, el candidato de ERC, Pere Aragonès, ha asegurado que no estará dentro de un Govern si no es para ejercer como presidente. Aragonès ha explicado que ser vicepresidente de otro ejecutivo tras ser presidente "no refuerza a la institución".

Además, el republicano ha reconocido que si no es reelegido como presidente y hay un pacto entre PSC y Junts "quizá" le correspondería quedarse de jefe de oposición. Sobre la posibilidad de un tripartito de izquierdas, Aragonès ha afirmado que los socialistas "están muy lejos" de la ecuación al no tener "una matriz catalanista". Finalmente, ha rechazado un posible escenario de repetición electoral en otoño y que espera unos resultados claros el 12 de mayo.

ERC mantendrá la Conselleria de Feminismos

El propio Aragonès ha pedido la confianza "especialmente de las mujeres" para poder continuar trabajando en un Govern con perspectiva feminista. El candidato de ERC a la reelección ha asegurado que el voto republicano es "la única garantía" de mantener la Conselleria de Igualdad y Feminismos y que Cataluña necesita "un Govern feminista desacomplejado".

En un acto sectorial celebrado este miércoles en Barcelona, Aragonès ha advertido que el PSC "desdibuja" las políticas feministas y que aplica medidas de igualdad "conservadoras". Una crítica sobre materia feminista que ha ampliado a Junts acusándoles de no aplicar políticas feministas y solo quedarse en palabras.