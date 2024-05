Pere Aragonès: "Solo ERC puede liderar un Govern comprometido con la independencia y situado en la izquierda"

El president de la Generalitat y candidato de ERC para mantenerse en el puesto, Pere Aragonès, es un hombre muy ocupado en una campaña electoral en la que está peleando por batir a unas encuestas que le sitúan consistentemente por detrás de Junts y el PSC de cara a las elecciones autonómicas del próximo domingo. El martes, el dirigente recibió a 20minutos en la sede de ERC en Barcelona en uno de sus pocos ratos libres entre acto y acto y, aún sin concretar, afirma que "los acuerdos tras el 12 de mayo deben basarse en propuestas y no en ideas preconcebidas".

Hace tres años consiguieron por fin el 'sorpasso' a Junts y ahora parece que el escenario va a darse la vuelta. ¿A qué lo achaca?Romper el bipartidismo no es fácil, y durante muchos años Cataluña se ha repartido entre CiU –ahora Junts– y el PSC. ERC ha irrumpido en este escenario para dejar claro que hay tres grandes partidos en Cataluña, y estoy convencido de que vamos a movilizar a los electores para que no vuelva el bipartidismo que tanto daño hizo a Cataluña.

Pero todas las encuestas coinciden.Es que al final la composición del Parlament de Cataluña la deciden los ciudadanos votando, no la deciden unas encuestas, y aún quedan unos cuantos días hasta el domingo. Hay una parte importante de la población que seguirá muy atenta a la evolución de la campaña y las propuestas que le lleguen para decidir su voto. Espero que muchos acaben confiando en ERC.

¿Teme que le puedan acusar de electoralismo?Cada semana que los agricultores no pueden regar son cosechas que se pierden, y con esta decisión se podrá regar en en muchos campos de Cataluña, que es absolutamente necesario.

Hablando de sequía, este martes decidieron levantar la situación de "emergencia" hídrica. ¿Cómo cree que puede afectar eso al voto?Ni en un sentido ni en otro. Es importante que, en el momento en que se pueden levantar restricciones, se haga, porque no debemos forzar a los agricultores y los ganaderos a estar sujetos a unas restricciones de agua más estrictas de lo necesario. Y ahora estamos en una posición que nos permite aligerar un poco las restricciones.

La gran crítica que recibe usted por parte del PSC es que durante su mandato no ha habido gestión. ¿Qué responde?Hemos revertido los recortes que hicieron tanto daño a Cataluña. Ahora hay 9.000 maestros y profesores más que el inicio de legislatura, 20.000 sanitarios más que antes de la pandemia. También hay más Mossos d’Esquadra que nunca, y el paro en los últimos diez años se ha reducido a la mitad. Son ejemplos de una buena gestión.

Se lo reformulo: si su voto fuera clave, ¿pactaría con PSC o con Junts?Los acuerdos tras el 12 de mayo deben basarse en propuestas y no en ideas preconcebidas. Para mí, son tres los asuntos fundamentales para poder reunir una mayoría con la que repetir mi investidura. Uno es que se acuerden las bases para un referéndum pactado. En segundo lugar, un acuerdo para una financiación de Cataluña que acabe con el déficit fiscal. Y, en tercer lugar, reforzar el Estado del bienestar y la lengua catalana.

¿Si de su voto dependiera un Govern de izquierdas o uno independentista, qué opción elegiría?Las dos cosas a la vez, y eso solo lo puede liderar ERC. Somos el Gobierno más comprometido con la independencia de Cataluña y, a la vez, estamos situados en la izquierda. Una presidencia republicana en la Generalitat es la mejor garantía de que las dos mayorías que hay en Cataluña no tengan que excluirse una a la otra: hay una amplia mayoría que quiere decidir su futuro votando y que quiere defender la lengua y las instituciones de Cataluña y, a la vez, hay una amplia mayoría que quiere políticas progresistas y Estado del bienestar. No hace falta escoger.

¿El resultado de las elecciones puede afectar a su relación con el Gobierno central?Toda actuación política debe ser coherente y, si estamos apostando por unas propuestas, estas propuestas que defendemos en Cataluña las defenderemos también en el Congreso. Pero la Presidencia de la Generalitat la elige el Parlament, nunca la Moncloa.

¿Le va a exigir entonces un referéndum a Pedro Sánchez para esta legislatura?Tenemos un compromiso por parte del PSOE y del presidente del Gobierno de iniciar esta segunda etapa del proceso de negociación. Hemos concluido la primera con la amnistía, que es acabar con la represión. Ahora debemos encontrar una solución, y nuestra propuesta es un referéndum. Veremos cuál es la del Gobierno.



Sánchez ha dicho por activa y por pasiva que no está dispuesto a aprobar una consulta.Bueno, también decían que la amnistía era imposible y finalmente ha sido aprobada. Si una cosa hemos hecho estos años es apostar por la negociación, y ha dado sus frutos. Sin negociación, los presos políticos continuarían en la cárcel. Sin negociación, no tendríamos la ley de amnistía. Es así como se debe resolver un debate político, una controversia, unas diferencias en una sociedad democrática.



Hay quien le afea haber sido precisamente demasiado pactista con el Gobierno central.Nosotros no nos arrepentimos de la estrategia de negociar con el Estado. De hecho Junts, que ha criticado esta estrategia de negociación con el Estado, ahora la está practicando. Creo que es una muestra de que teníamos razón.

¿Cómo valora los cinco días que se tomó Pedro Sánchez y su decisión de seguir?Ha sido una maniobra política que en algunos ámbitos le ha salido bien, porque ya no estamos hablando del caso Koldo. Ha sido una cortina de humo.



¿Se esperaba algo así?Creo que nadie se esperaba en Europa que un jefe de Gobierno se tomara cinco días con esta excusa para acabar no haciendo nada.



¿Teme que ese parón, y después la decisión de continuar, vayan a impulsar al PSC en las elecciones catalanas?No sé si tendrá efecto o no, pero lo que es cierto es que hay una clara intencionalidad política por parte del presidente Pedro Sánchez. Pero estoy convencido de que los ciudadanos de Cataluña no van a premiar a quien no está actuando con honestidad. Ante los personalismos de Pedro Sánchez y de Carles Puigdemont, nosotros hemos centrado nuestra campaña en las propuestas, y yo soy el único candidato que está diciendo lo que va a hacer durante los próximos cuatro años.