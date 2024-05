El extraño caso del paro juvenil en Suecia: está disparado y en niveles que solo igualan los países mediterráneos

España no es país para jóvenes. Tenemos la mayor tasa de paro juvenil de la Unión Europea y la cosa no es de ahora; se diría que desde siempre. En España, el número de jóvenes desempleados asciende a 480.000, una cifra que se traduce en un 27,2% de paro juvenil.

En marzo, según datos de Eurostat, 2,858 millones de jóvenes (menores de 25 años) estaban desempleados en la UE, de los cuales 2,259 millones son de la zona euro. Así, la tasa de desempleo juvenil es del 14,6% en la UE (frente al 14,7% de febrero), y del 14,1% en la zona euro (frente al 14,4% del mes anterior).

En comparación con febrero de 2024, el desempleo juvenil disminuyó en 11.000 personas en la UE y en 30.000 en la zona euro. En comparación con marzo de 2023, el desempleo juvenil ha aumentado en 150.000 personas en la UE y en 36.000 en la zona del euro.

Teniendo en cuenta las estadísticas del tercer mes del año, la tasa de paro juvenil de España, ese 27,2%, se sitúa incluso por encima de la de Grecia o Portugal. Pero en este punto, en este podio negativo, los datos de Eurostat nos dan una sorpresa: el segundo país con el desempleo más alto entre los jóvenes es Suecia.

Paro del 6,3% entre los mayores de 24

Tan lejos y tan cerca, en este caso, frente al 27,2% de España, la tasa de paro juvenil de Suecia es del 24,2%, tres puntos menos, pero muy alta para lo que se espera de un país del norte europeo y, más aún, de Escandinavia.

La tasa de desempleo de Suecia en marzo era del 8,6%, pero alcanza el 24,2% entre los menores de 25

Los datos de desempleo entre los jóvenes suecos es anormalmente alta. Más aún si observamos que el paro no es un gran problema en el país de Ikea y Abba , al menos para los mayores de 24 años que quieran trabajar.

La tasa de desempleo de Suecia en marzo era del 8,6% (un 8,5% entre los hombres y un 8,7% entre las mujeres). Para los mayores de 24, el porcentaje queda en el 6,3% (6,1%, hombres y 6,5 mujeres). Sin embargo, el paro entre los menores de 25, alcanza el mencionado 24,2%.

Son menos de lo que parece

De entrada, parece que en realidad no son tantos jóvenes en paro. La tasa de desempleo juvenil se expresa como porcentaje de la población activa y ocurre que una gran proporción de los jóvenes suecos entre los 15 y los 24 años no forman parte de la población activa. Son estudiantes a tiempo completo y no buscan trabajo.

"Incluso rascando la superficie de las estadísticas se descubre que la mayoría de los jóvenes clasificados como desempleados son estudiantes", escribe en X Tobias Brännemo, economista del sindicato Unionen. Un desglose basado en la participación en los estudios y la situación laboral muestra que el 75% de los jóvenes estudia y el 20% trabaja. Los que ni trabajan ni estudian representan, pues, sólo el 5% de todas las personas de entre 15 y 24 años.

Este grupo de jóvenes que ni trabajan ni estudian (ninis) también es bajo en comparación con otros países de la UE. Sólo Holanda tiene una cifra inferior, según los datos de Eurostat. Además, dice Brännemo, la tendencia es que este grupo ha disminuido mucho en Suecia en los últimos diez años.

Es erróneo concluir que una gran proporción de los jóvenes suecos está en paro. La mayoría son estudiantes a tiempo completo"

"Nuestro análisis demuestra que es erróneo concluir que una gran proporción de los jóvenes suecos está en paro. La mayoría son estudiantes a tiempo completo y Suecia tiene una de las tasas más bajas de la UE tanto de desempleo de larga duración como de ninis (ni trabajan ni estudian)", asegura el economista jefe del mayor sindicato sueco del mercado laboral privado.

Poca movilidad y demasiados licenciados

Más contexto. Suecia es un país con unos salarios iniciales generalmente altos. A ello se suma una legislación laboral bastante rígida, que vela mucho por los derechos del trabajador. La mezcla de ambos factores lleva a las empresas a evitar la contratación de una persona sin experiencia y sin cualificaciones porque consideran que corren un mayor riesgo

Esto último lo explica la Agencia Sueca para la Juventud y la Sociedad Civil (MUCF). Esta agencia gubernamental considera que la normativa sueca sobre el mercado de trabajo, por ejemplo la Ley de Cogestión y la Ley de Protección del Empleo, genera una inercia que perjudica la movilidad de los trabajadores y dificulta la llegada de nuevos integrantes (jóvenes) al mercado de trabajo.

Para explicar la alta tasa de paro juvenil sueca, la MUCF refiere otros dos factores, que nos suenan bastante en España. Por un lado, que hay un número cada vez mayor de jóvenes licenciados que acceden al mercado laboral y que esto satura el mercado de trabajo. Por otro, la inestabilidad del empleo entre los jóvenes por la prevalencia de formas diferentes y más inseguras de empleo temporal y de contratación para personas de este grupo de edad.

El fantasma de la recesión

Pero con menos estudios y sin dominar el sueco, las cosas son aún más difíciles. Según la Confederación de Sindicatos Suecos, los jóvenes de origen extranjero y/o con menor nivel educativo son los más afectados por el declive del mercado laboral.

Hay economistas que consideran que el paro juvenil de Suecia es indicio de más cosas; de que el país va camino de la recesión. "Lo que hace que la situación sueca sea tan frustrante para un economista es que la causa del elevado desempleo no es un descenso cíclico de la actividad económica. Suecia padece un problema económico profundo y estructural que ningún gobierno, ni de izquierdas ni de derechas, parece ser capaz de comprender, y mucho menos de resolver", escribe Sven R. Larson en European Conservative.