Feijóo se plantea su acto del 26M como una medición de fuerzas en la calle con Sánchez

Alberto Núñez Feijóo reta a la ciudadanía a acreditar un mayor apoyo antisanchista que proSánchez. Un mes después de que el PSOE animara a los suyos a salir a las calles al grito de 'Pedro, quédate', el PP convocará a los españoles, en concreto a los madrileños, a rebelarse contra el presidente del Gobierno. Lo cierto es que Génova se plantea su acto del próximo 26 de mayo como una medición de fuerzas con respecto a las que hubo hace semana y media en la calle Ferraz.

La dirección nacional diseña un acto político semejante al que celebró en Felipe II [24 de septiembre], en el Templo de Debod [3 de diciembre] o en Plaza de España [28 de enero] y descarta repetir el modelo de una protesta multitudinaria en todas la plazas de provincias de España, como fue el caso del pasado 12 de noviembre. Como en las anteriores, el PP trata de bajar las expectativas de asistencia, aunque esta vez no oculta que se trata de una competición con la que se formó el pasado 27 de abril a las puertas de la sede del PSOE en las que se congregaron 12.500 simpatizantes, según la Delegación del Gobierno. "Les vamos a superar", auguran fuentes del PP que, en todo caso, evitan dar estimaciones de asistencia.

Su objetivo —puntualizan en Génova— no es el de de sumar "10.000 o 20.000 personas" sino el de mandar un mensaje político a favor de la libertad de prensa, de la independencia judicial, de la igualdad de todos los españoles y en contra de las "sospechas de corrupción" del PSOE. Pero sobre todo, mandar un mensaje a Sánchez: que tiene un "respaldo social menor" del que cree tener.

Asimismo, los populares advierten a Vox de que se trata de un acto político que si bien está abierto a la ciudadanía es de partido. "Queremos que se sume la gente, no los cargos políticos; quien quiera venir a expresar su descontento con el Gobierno de Sánchez es bienvenido, pero es un acto del PP", insisten visto el precedente de que los cargos de Vox hayan asistido a sus anteriores convocatorias pese a que Feijóo fuera el que tomara la palabra como hará de nuevo el 26M.

Este aviso coincide también con la recta final de campaña catalana en la que ambos partidos buscan dar el sorpasso al otro y poco después de que Santiago Abascal mandara una carta a Feijóo exigiéndole romper con el PSOE. "Cuando te canses de tender la mano a Pedro Sánchez, encontrarás la nuestra para construir una alternativa que esté a la altura de las circunstancias", señala el líder de Vox en su misiva.

El PP se muestra convencido de que existe un clamor social con sed de protesta. Por eso en Génova dicen no temer un pinchazo a las puertas de las elecciones europeas. Al contrario: "Percibimos a nuestra militancia muy movilizada", sostiene un alto cargo popular que explica que este es el primer síntoma para palpar si los ciudadanos tienen ganas de salir a las calles. "Hace dos semanas [27 de abril] los socialistas se movilizaron en Ferraz, ahora nos toca a nosotros".

Asimismo responden a las acusaciones que lanzan desde las filas socialistas, que aseguran que la convocatoria estará desinflada porque no cuenta ni el apoyo de sus barones. En Génova ironizan: "No saben ni lo que piensa Page, van a saber lo que piensan los presidentes autonómicos del PP". Por ello, le sugieren al PSOE que "se preocupe" por "sus pocos barones y no por los del PP "que son muchos más".