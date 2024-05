El CIS pide a la Abogacía del Estado que recurra el expediente abierto por la encuesta 'flash' sobre el parón de Sánchez

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) mantiene que no incumplió la legislación electoral con la publicación de la encuesta flash de la semana pasada con intención de voto que se realizó justo después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, publicara una carta en la que anunciaba que se tomaba cinco días para reflexionar si seguir en la Moncloa. Por ello, ha solicitado a la Abogacía del Estado que recurra ante la jurisdicción contencioso-administrativa el acuerdo de este lunes de la Junta Electoral Central (JEC) por el que se abre expediente tanto al organismo como a su presidente, José Félix Tezanos.

"El CIS no ha incumplido el artículo 69.8 de la LOREG, ni la instrucción 1/2024 de 1 de febrero de 2024, a la que se hace referencia en el escrito de actuaciones de la JEC. En la referida encuesta flash del CIS se preguntó por la intención de voto en el caso de unas supuestas elecciones generales, pero no se preguntó por la intención de voto para las elecciones de Cataluña, ni para las elecciones europeas. Hay que recordar que actualmente no hay convocadas elecciones generales, ni, por lo tanto, existe obligación alguna para el CIS en lo concerniente a los períodos electorales de este tipo de comicios", explica el organismo en un comunicado.

Habrá más información...