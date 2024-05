Feijóo sugiere a Sánchez que inicie "en su familia" la regeneración democrática que promete

El líder de la oposición ha arrancado la última semana de campaña catalana incidiendo en el supuesto tráfico de influencias por el que se investiga a la mujer del presidente. Tras la carta que publicó Pedro Sánchez y las entrevistas que ha concedido en las que ha pedido "regeneración democrática", Alberto Núñez Feijóo insiste en su estrategia de no dejar pasar las actividades profesionales de Begoña Gómez. Por ello, sugiere a Sánchez que inicie "en su familia" la regeneración democrática que prometió cuando confirmó que se quedaba en la Moncloa.

Para Feijóo, lo que busca Sánchez es "enfangar" la política para hacer olvidar la polémica que envuelve a su partido y a su entorno. Ejemplo de ello es, para el líder del PP, la "grosería" que lanzó el fin de semana pasada el ministro Óscar Puente al presidente de Argentina, Javier Milei, al que acusó de estar drogado. "Insinuar que el presidente de la República Argentina se droga no es esto no es un incidente diplomático es una ruptura de relaciones diplomáticas con Argentina", ha asegurado en una entrevista en EsRadio, en la que ha pedido perdón al pueblo argentino en nombre de la mayoría de españoles.

"Ver a un miembro del Gobierno que quiere romper tantos lazos culturales y económicos solo para conseguir victimizarse y decir que el PP es extrema derecha es una irresponsabilidad enorme. Espero que Milei se dé cuenta de que Sánchez vive en la fábrica del fango, necesita hablar de esto para que no le pregunten porque su mujer le están investigando. La regeneración democrática de la que habla [Sánchez] debería empezar en su casa, regenerando a su familia".

Por ello ha pedido de nuevo la dimisión o el cese del ministro Puente, incluso ha insinuado el del propio Sánchez por la trama que afecta a su entorno. "Que un presidente del Gobierno en Europa tenga a la Guardia Civil investigando las actividades de su mujer es inaudito. En Portugal se empezó a investigar al Jefe de gabinete del primer ministro y este dimitió", ha recordado también durante la entrevista.

En todo caso, el líder de la oposición ha vuelto a incidir en que evitará a toda costa llamar a Begoña Gómez a la comisión de investigación del Senado pese a que a que en ocasiones anteriores sí hayan llamado a su entorno. "Estamos abriendo todas las posibilidades para que no tenga que sentarse la mujer del presidente. Espero que no me obliguen a llamar a su mujer. Yo no soy Sánchez".

En la recta final de la campaña catalana, el líder del PP ha vuelto anunciar futuras movilizaciones en la segunda quincena de mayo, ya pasada la cita con las urnas, para "defender la democracia", "la independencia judicial" y la "libertad de prensa". "Vamos a salir a la calle por higiene democrática, el PP va a acreditar una movilización permanente".