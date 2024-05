Un misterioso artefacto romano hallado en Inglaterra desata todo tipo de teorías

Un curioso artefacto romano desenterrado en el condado inglés de Lincolnshire trae de cabeza a historiadores y arqueólogos. Se trata de un "dodecaedro galorromano", tal y como lo describen sus descubridores, "uno de los grandes enigmas de la arqueología". Además de este objeto, existen aproximadamente 130 ejemplares conocidos a lo largo de todo el imperio romano. Lo que hace especial a este dodecaedro en particular es su buen estado de conservación, "un ejemplo de artesanía muy fina, con acabados de alto nivel". ¿Cuál era su utilidad? Esa es la gran pregunta que están tratando de responder.

El dodecaedro fue encontrado por aficionados a la arqueología durante una excavación llevada a cabo en Norton Disney, localidad de donde proceden los ancestros de Walt Disney. Ante el misterio que ha suscitado este objeto, el historiador y presentador de la BBC Jonathan Foyle ha compartido y opinado sobre algunas de las teorías más dispares —y disparatadas— que han aportado los usuarios en la web de la cadena británica: desde un juego de dados, un rompecabezas, un medidor de espaguetis o hasta un dispensador de golosinas para perros.

Ante las sugerencias de que podría ser un juego de dados, Foyle las descarta al señalar que "existen otros tamaños de dodecaedro que podrían ser más portátiles si el Ejército (romano) estuviera en movimiento". Además, el hecho de que no muestren signos de desgaste tiraría por tierra cualquier hipótesis sobre un juego de mesa.

Otros han visto claramente en el artefacto un medidor de espaguetis, a lo que Foyle respondió que la conquista romana de Gran Bretaña "habría sido mucho más sencilla" sirviendo "cuencos de carbonara", algo que no ocurrió, ya que la pasta no se convirtió en un alimento básico en Italia hasta mucho después de la caída del Imperio Romano.

Alice Roberts, presentadora de la serie documental de la BBC Digging for Britain, ha calificado a este dodecaedro romano como "uno de los objetos arqueológicos más grandes y misteriosos que he tenido la oportunidad de observar de cerca".

Para Roberts, "la abrumadora variedad de respuestas de la audiencia muestra cómo estos antiguos acertijos pueden capturar la imaginación del público".

Ante el aluvión de especulaciones, Foyle ha revelado su propia conjetura: "Creo que es un dispositivo para enmarcar las constelaciones del zodiaco", ha confesado. "Si miras a través de ellos, puedes encuadrar una vista, muy parecido a un operador de cámara", ha añadido.

El locutor de la BBC apunta además que estos misteriosos objetos fueron fabricados por "una maravillosa cultura de la artesanía en metal, por un pueblo que llamamos celtas". En su opinión, estos objetos "no los encuentras en el Mediterráneo, corazón del Imperio Romano, ni en las tierras celtas no conquistadas". Por este motivo, su teoría es que "los romanos influyeron en los nativos, que eran artesanos del metal".

Los arqueólogos coinciden al señalar que dodecaedros como el hallado en Inglaterra "no son aparatos de medición" porque no tienen un tamaño estándar. No presentan signos de desgaste, "por lo que no son una herramienta", descartan. "Tampoco son aparatos para tejer. Se requirió una gran cantidad de tiempo, energía y habilidad para crear nuestro dodecaedro, por lo que no se usó para propósitos mundanos, especialmente cuando hay materiales alternativos disponibles que lograrían el mismo propósito", razonan.

La hipótesis más plausible hasta la fecha es que el artefacto se utilizase "con fines rituales y religiosos". "La sociedad romana estaba llena de supersticiones, algo que se vivía a diario. Nuestra teoría de trabajo actual es un vínculo potencial con la práctica religiosa local. Sin embargo, se requiere de más investigación", concluyen.