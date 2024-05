Un nuevo estudio revela el verdadero motivo de la implosión del submarino OceanGate

El pasado 18 de junio se produjo la tragedia del submarino Titan, un sumergible que transportaba a cinco personas al pecio del Titanic y que implosionó a gran profundidad a apenas 500 metros de los restos del transatlántico.

Ahora, un nuevo estudio, publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), arroja novedades sobre qué ocurrió aquel día en las aguas del Atlántico Norte.

Investigadores de la Universidad de Houston sugieren en la investigación que imperfecciones microscópicas en el casco del submarino podrían haber contribuido a la tragedia.

"La integridad del submarino pudo haber sido comprometida por el daño al material utilizado para su casco que se acumuló durante los muchos viajes que realizó antes del colapso", dice el jefe de la investigación y profesor de ingeniería civil y ambiental, Roberto Ballarini.

"El material utilizado para el casco del Titán era un compuesto de fibra de carbono. Es bien sabido que bajo cargas de compresión, las fibras de dichos compuestos son susceptibles al micropandeo y que pueden deslaminarse de la matriz que las rodea", prosiguen.

"Si el casco del Titán experimentó tal daño bajo las presiones de compresión extremas que experimentó durante sus inmersiones, entonces su rigidez y resistencia habrían disminuido significativamente y, junto con las inevitables imperfecciones geométricas introducidas durante su fabricación, podrían haber contribuido a su pandeo. implosión inducida", concluyen.