En marcha una película sobre la tragedia de OceanGate (sin James Cameron involucrado)

“No suelo responder a rumores ofensivos en los medios de comunicación, pero de de hacerlo ahora. No estoy en conversaciones sobre una película de OceanGate, ni lo estaré nunca”. Así de tajante se mostraba James Cameron en Twitter, cuando solo habían pasado unas pocas semanas del accidente del Titan. Este sumergible, fletado por OceanGate, había iniciado una exploración en torno a los restos naufragados del Titanic contra la que al parecer el mismo Cameron había alertado, obteniendo el altavoz mecánico según la nave nodriza perdió el contacto con el Titan.

Cameron no solo ha dirigido, propiamente, la película de Titanic: también es un experto submarinista, que ha rodado documentales en las profundidades e incluso realizado travesías similares. Cuando se dio a conocer la muerte de los cinco tripulantes no mostró mucha sorpresa, y entretanto ya parecía haber quien en Hollywood quería sacar rédito de lo ocurrido. El sumergible estaba tripulado por Hamish Harding, Shahzada Dawood con su hijo Suleman (de 19 años), Paul-Henry Nargeolet y el CEO de OceanGate, Stockton Rush. El contacto se perdió a la hora y 45 minutos, y días después se hallaron los restos de la implosión.

Los cinco tripulantes habían muerto en el acto. Esta es la historia, y la gente de MindRiot Entertainment quiere llevarla al cine. Según Variety, este es el pequeño estudio que ha puesto en marcha una película sobre la travesía malograda del Titan, colocando al frente al productor E. Brian Dobbins. Su nombre no es desconocido en EE.UU., pues ha estado detrás de la serie Black-ish y de una comedia de terror que ha tenido bastante reconocimiento este año, The Blackening. Ambas son comedias satíricas sobre el racismo, lo que puede causar un poco de desconcierto teniendo en cuenta el material. ¿Se propone Dobbins hacer una comedia?

MindRiot Entertainment ha encargado la escritura a Justin MacGregor y Jonathan Keasey. Sería el primer largometraje dedicado a lo ocurrido, pero no la primera producción audiovisual. La misma MindRiot ha producido Salvaged, una docuserie dedicada al veterano de OceanGate Kyle Bingham, mientras que en Reino Unido Channel 5 ha emitido un documental, Titanic Sub: Lost at Sea. Se supone que ninguno de estos proyectos ha contado con la mediación de James Cameron.

