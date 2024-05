La difícil situación de Julián Contreras Jr por sus problemas económicos y de salud: "Llevo semanas mal..."

Las polémicas no han dejado de azotar la vida de Julián Contreras Jr. durante los últimos meses, la ultima de ellas ha venido generada por las declaraciones de su excasera, quien le ha denunciado públicamente a través de varios programas de televisión por el impago repetido del alquiler de la vivienda que le arrendó.

El hijo pequeño de Carmina Ordoñez habría sido acusado de tener una deuda de 30.000 euros ente cuotas impagadas y desperfectos y, cansado de las peleas con su casera habría decidido buscar otro sitio donde irse a vivir. En un primer momento, Julián se habría mudado a Cuenca, pero finalmente y debido a que el piso estaba a la venta, ha terminado por asentarse con su progenitor, el músico Julián Contreras, en Córdoba.

El programa Así es la vida ha publicado las primeras imágenes de Julián contreras en la localidad andaluza junto a su perro, Rocky. El nuevo piso del escritor y su padre cuenta con todo tipo de comodidades. Desde allí, Julian Jr. realiza todas las noches a las 22.00 horas sus famosos streamings de YouTube con los que presente lograr unos ingresos que le permitan empezar a vivir de manera más holgada.

Esta nueva faceta del escritor comenzó a finales de 2022, aunque fue a finales del año pasado cuando Julián comenzó a tomárselo más en serio y desde entonces no se ha perdido ni una sola cita con sus suscriptores, los cuales se conectan cada noche para verlo. No obstante, este miércoles informó de que no habría transmisión debido a una reciente dolencia.

"Estoy teniendo ciertos problemas en la cama con las almohadas. Me dejé llevar y me está arruinando las noches. Llevo semanas mal. Me afecta todo y no tiene sentido que yo haga como que no es así. Me está amargando la vida", explicaba en directo desde su canal de YouTube.

"Por un motivo que desconozco, estoy teniendo problemas con cosas que he pedido. Al final, tantos días mata la magia. Me genera estrés y últimamente todo se me va a las cervicales", seguía explicando la gravedad de su problema y confesaba: "Ayer estuve verdaderamente fatal y si a eso le sumas lo de las almohadas... no era viable. No tiene sentido contar otra cosa. Por suerte estoy aquí, con todas las ganas del mundo"

Ante estas declaraciones uno de sus seguidores le preguntaba por la posibilidad de parar unos días a descansar, a lo que Julián Contreras Jr. contestaba: "No puedo descansar. Hago eso y las suscripciones se paran, se frenan... no me lo puedo permitir. Soy un perfeccionista, pero son días complicados y todo se nota".

Desde que se alejase del mundo de la televisión, el nivel de vida del hijo de Carmina Ordoñez descendió de manera drástica y ha tenido que enfrentarse a problemas económicos. Ahora sus únicos ingresos provienen de sus canales de YouTube y Twitch y no extraña que no quiera tomarse un descanso, pues gracias a ellos puede permitirse un alquiler que asciende a los 700 euros mensuales.