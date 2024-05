Muere la madre de Nacho Palau: "Gracias por haber sido la mejor del mundo"

No están siendo meses fáciles para Nacho Palau. El exmarido de Miguel Bosé sufrió el pasado mes de diciembre una recaída del cáncer de pulmón que le había sido diagnosticado un año antes, y este miércoles se ha tenido que despedir de su madre, Lola Medina.

Así lo ha anunciado él mismo a través de su cuenta de Instagram, en la que ha dedicado unas palabras llenas de emoción para despedirla junto a una fotografía de su progenitora y la canción Wonderful World de Sam Cooke de fondo. "Descansa en paz y gracias por haber sido la mejor mamá del mundo, no puedo estar más orgulloso y agradecido".

Lola Medina, habitual de programas de corazón, padecía un cáncer desde hacía años y tras su última recaída tuvo que ser trasladada a una residencia. Y es que Medina llegó a perder la movilidad y necesitaba una silla de ruedas para poder moverse, por lo que necesitaba ayuda en su día a día.

"Mi hijo Nacho tiene que cuidar a mis nietos y mi hija a su niña e ir al trabajo", explicó hace unos meses cuando contó su situación. "No pueden estar pendientes de mí. Necesito ayuda para todo, porque no me puedo valer por mí misma". Entonces también dijo que se había quedado "paralítica" por culpa de la radiación.

El apoyo de sus compañeros

Tras el mensaje que ha publicado Palau en Instagram, han sido muchos los famosos que han dejado un mensaje de apoyo al escultor y también exconcursante de Supervivientes. "Nacho, por Dios, que pena más grande! La recuerdo defendiéndote a brazo partido en televisión", escribió Mercedes Milá. "Lo siento mucho Nacho 💔 mucha fuerza", se puede leer en un mensaje de Asraf. "Lo siento muchísimo. Tú madre era y es maravillosa", le dedicó Patiño.