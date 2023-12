La madre de Nacho Palau, ingresada en una residencia tras quedarse paralítica: "Estoy en silla de ruedas por culpa de la radiación"

Lola Medina, madre de Nacho Palau, lucha contra un cáncer de pulmón desde hace tiempo, pero, además, ahora tiene que hacer frente a un nuevo contratiempo de salud. La abuela de los nietos de Miguel Bosé ha tenido que ser ingresada en una residencia "tras quedarse paralítica", señala Pronto.

Ha sido la propia Medina quien, a través de una entrevista para la revista, ha contado cómo está siendo este tiempo complicado para ella. "Me encuentro en silla de ruedas por culpa de la radiación que me pusieron y con graves problemas de movilidad. Yo quiero volver a andar, ya veremos si lo consigo", relata.

Además, asegura que "los médicos no saben" si se podrá recuperar. "Esto nos ha pasado a otra mujer y a mí, las dos estamos igual. Con lo activa que yo era...", se lamenta.

Lola explica por qué está en una residencia: "Nacho tiene que cuidar a mis nietos, y mi hija a su niña e ir al trabajo. No pueden estar pendientes de mí. Necesito ayuda para todo, porque no me puedo valer por mí misma".

De su cáncer de pulmón, indica que está "mejor". Me operaron y todo salió fenomenal. Estaba estupenda, andaba y me sentía bien, pero ahora me encuentro con este nuevo problema", señala Lola, que remarca que no quiere "ser pesimista".