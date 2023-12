Joaquín Torres revela cómo fue trabajar para Penélope Cruz y Javier Bardem: "Me llamaban a las cinco de la mañana"

El arquitecto Joaquín Torres le ha declarado la guerra a Penélope Cruz y Javier Bardem, contra quienes se ha despachado a gusto una vez más. El marido de Raúl Prieto ha desvelado en una entrevista en Col·lapse de TV3 cómo era trabajar con la pareja de actores. Según él, un auténtico infierno.

"No es que fueran exigentes, porque exigentes son todos los clientes. Las visitas de obra eran terribles, tenían que vaciar la casa para que no les viera nadie. No puedes ser los actores oscarizados de este país y que no salgas en ningún lado", indica el arquitecto. "Ellos me responsabilizaban a mí de lo que salía en la prensa de ellos", remata Torres sobre esta cuestión.

Torres que diseñó la vivienda que la pareja tiene en Madrid, en San Agustín de Guadalix, concretamente, ha detallado cómo era trabajar para la pareja en el tiempo que duraron las obras.

"Habían escogido una madera de 30 centímetros de Porcelanosa. El tono era blanco, mate, roto. Cuando estaba todo puesto, no les pareció bien y yo les dije que era el tono que se había elegido. Se tuvo que cambiar toda la madera de la casa para poner otra", ha contado.

Además, ha asegurado que Penélope Cruz le llamaba a las cinco de la mañana para hablar de la obra. "Se creen que tienen el derecho, que te están haciendo un favor", ha sentenciado.