El arquitecto Joaquín Torres echa más leña al fuego y desvela que no decoró la casa de Penélope y Bardem porque ella no quiso

Joaquín Torres, el llamado arquitecto de los famosos, no siempre ha podido terminar los proyectos como a él le gustaría, o eso cuenta él. Recientemente, recibió un burofax de dos de sus clientes, Penélope Cruz y Javier Bardem, en el que le requerían para que se abstuviera de hablar de detalles relacionados con la obra que realizó en su casa de Madrid.

El arquitecto, que señaló la enorme obsesión de los actores por su privacidad, lejos de 'mantener' el acuerdo que le piden sus clientes, acaba de desvelar nuevos datos sobre ellos.

Por ejemplo, que Penélope Cruz y Javier Bardem le pidieron terminar antes de lo previsto debido a la desconfianza que sentían hacia él. Tanto es así que incluso no llegó a decorar el inmueble, una espina que Joaquín Torres sigue teniendo guardada.

Joaquín Torres,a la drcha., con su marido, Raúl Prieto, en una imagen de este verano. Europa Press via Getty Images

"La relación fue muy dura cuando hicimos la casa. Ya expliqué que renuncié porque ellos tenían dudas sobre la filtración de la información de su propia vida personal y cuando un cliente no confía en ti... Penélope me pidió, por favor, terminar, o sea, termínanos hasta por lo menos que esté acabada toda la casa y la decoración la dejamos al margen y dije 'de acuerdo'", ha revelado él.

Aunque Torres admite que la relación con ellos ya no ha sido nunca buena, sí dice que ambos le mandaron un mensaje cuando terminó la casa para decirle que estaban muy contentos con el resultado.

Bardem y Cruz eligieron a Torres hace más de una década, en el año 2011. "Penélope Cruz me hizo firmar una cláusula de confidencialidad -explicó entonces-. Yo no niego nunca la autoría de mis proyectos y tengo mis derechos, como los tienen los escritores y los actores, que como mínimo, son igual de importantes. (...) Quedaron muy satisfechos de su casa, pero no de mi notoriedad".

Penélope Cruz le pidió a Torres que no decorara su casa. Getty Images

Fue a comienzos de noviembre cuando el empresario confesó la advertencia que le habían hecho los intérpretes mediante sus abogados: "He recibido esta semana un burofax de Penélope Cruz y Javier Bardem. ¿Yo qué he dicho que sea ofensivo? Tengo un contrato de confidencialidad con mis clientes, que aunque no lo tuviera no hablaría de la casa de mis clientes. Me dice que me abstenga de hablar de ellos. No cuento nada porque soy muy discreto".

No contento con su propia reacción Torres dijo: "No puedes ser los actores oscarizados de este país y que no salgas en ningún lado (...) Las visitas de obra eran terribles, tenían que vaciar la casa para que no les viera nadie".