Alba Carrillo, sarcástica y tajante sobre su ex, Feliciano López: "Le mandabas a comprar pavo y no distinguía entre lomo y salchichón"

Alba Carrillo está afrontando una ruptura con mucho positivismo, pues ha terminado con Álex Coves tras cuatro años de relación. Aun así, deja claro que han terminado en buenos términos, no como con otro de sus ex, Feliciano López, para el cual tiene una opinión muy tajante.

"He madurado, hemos terminado muy bien, y no es el momento. En el futuro Dios dirá, igual nos reencontramos", expresó sobre su reciente ruptura. "Me llevo muy bien con él, le quiero muchísimo, me parece un tío excelente".

De este modo habló de él en la premiere de Garfield. Pero el reportero de Europa Press le preguntó si esta madurez le ha hecho pensar diferente de Feliciano López. "Todas las personas no son iguales, y hay personas que no se merecen que tú tengas buenas palabras para ellos", afirmó la modelo.

De hecho, pareció dejar claro que le alegra que le preguntan al extenista sobre ella: "Él es que es inexpresivo total, pero cuando va a su coche sé que va ardiendo por dentro, que yo le conozco. ¡Toma, zarpazo!".

"Él no era para mí. Le gustaban los toros, es muy de extrema derecha. Quiero decir, no es yo", opinó la colaboradora de TVE. "Es de izquierdas él, pero de raqueta, luego de lo otro... Uff, colea de estribor mogollón".

Además, el periodista le recordó que López estaba inmerso en el Mutua Madrid Open de tenis, pues es el director del torneo. "Sí, bueno, es que él es el que lleva la Caja Mágica", ironizó. "Yo, de verdad, nunca he entendido cómo una persona que no sabe gestionar su nevera puede gestionar esas cosas a gran escala".

"Pero chica, llámame loca. Aquí te dan cualquier tipo de puesto de administración y oye, a llevarlo, con orgullo y con honor", sentenció la finalista de Bake Off.

"Lo sé yo, no es un cuchicheo", reiteró Alba Carrillo sobre su comentario de "no saber gestionar su nevera". "Le mandabas a comprar pavo y no sabía, no distinguía entre lomo y salchichón", se rio y añadió que no ayudaba en casa.

"Tenía un TOC importante de doblar camisetas y eso. Es un ser humano maravilloso. Un beso, Sandra, suerte", añadió, dirigiéndose a Sandra Gago, actual novia de Feliciano López. "Ella me cae estupendamente. De hecho, cuantos más años pasa con él, mejor me cae, porque me parece una heroicidad".