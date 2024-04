Rocío Carrasco, se lanza a conquistar el mercado de la cosmética con una línea propia de cremas para mujeres

Rocío Carrasco está dispuesta a conquistar el mercado de la cosmética. Tal y como ha podido saber 20minutos, la hija de Rocío Jurado pondrá a la venta muy pronto una línea de cremas para mejorar la estética de las mujeres. Rociíto sigue el camino de otras celebrities como Isabel Preysler o Mila Ximénez que fracasaron en su intento por conquistar un mercado muy denso.

Las mismas fuentes apuntan a que Fidel está muy pendiente de todo el proceso y que está muy implicado, tanto que incluso hay quien considera que en ocasiones puede entrometerse demasiado en decisiones que no le competen. Eso sí, todos consideran que el experimento empresarial puede resultar un éxito porque la marea fucsia que le acompaña desde que denunció haber sido víctima de malos tratos a manos de Antonio David Flores, son clientes que podrían adquirir un producto que, explican, tiene una buena calidad, puesto que se fabrica con uno de los mejores laboratorios.

Está por ver si Rocío decide hacer una fiesta de presentación o si, por el contrario, presenta sus cremas en una exclusiva desde alguna revista del colorín. No sería de extrañar, pues desde hace ya algún tiempo cuenta por fascículos todo aquello que le ocurre en su vida. Hace unos días, por ejemplo, concedió una entrevista al podcast de Pilar Vidal y aseguró que nunca habían ofrecido a su prima Rosario Mohedano protagonizar el musical que produce sobre la figura de su madre. No es lo que le dijo a este que les escribe cuando en 2018 me aseguró que Rosario había sido su primera opción, pero que se había negado en rotundo: "Me ha dicho que no se siente preparada y lo entiendo. Nosotras nos llevamos muy bien y quiero mucho a mi prima", me dijo con literalidad.

Alejandra Rubio está que trina porque son muchos los que la tachan de desubicada tras no querer atender a los reporteros asfálticos que aguardan en su casa. La nieta de María Teresa Campos echa balones fuera cuando le increpan por su relación con José María, su primo e hijo de Carmen Borrego, y dice poco menos que todo está bien. No es cierto. La relación entre ellos es fría, complicada y nunca ha sido fluida. Tanto es así que en petit comité Rubio tacha a su primo de caprichoso y consentido, de haber roto en más de una ocasión el coche de su abuela y de haber tenido vía libre para comportarse de manera poco ejemplar.

Alejandra Rubio en 'Así es la vida'. MEDIASET

Alejandra no quiere responder tampoco sobre su relación con Carlo Costanzia, pero desde el entorno de su madre aseguran que Terelu sigue haciéndose cruces con la relación que niña Alejandra mantiene con el hijo de Mar Flores y que, en ningún caso, la aprueba.

Alejandra rehúsa hablar sobre su vida privada porque, dice, nunca ha concedido ninguna exclusiva ni tampoco quiere participar del circo corazonero. Se expresa como si la avalara una larga y brillante trayectoria profesional o como si su presencia en los platós fuera por manejar información, tener contactos o impactar con una personalidad arrolladora. Ha heredado lo peor y lo mejor de una saga única.

Renglón aparte merece la guerra que estos días se libra entre Bigote Arrocet y las Campos después de que el chileno haya concedido una entrevistando contando que la relación de Terelu y Carmen con su madre no era tan idílica. Carmen amenaza con demandar, pero él se mantiene firme y convencido con todo lo que ha dicho. Y seguirá diciendo, pues está previsto que este próximo viernes vuelva a Telecinco para explicar con detalle y plantar cara a lo que él considera son mentiras. Menos mal que tiene cerca a buenos y fieles amigos que le acompañan, como Gema Serrano, a la que ahora pretenden desacreditar porque circulan fotografías comprometidas de ella.