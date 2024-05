Humanizar la política

El pasado lunes muchos demócratas suspiramos aliviados cuando conocíamos la noticia: el presidente del Gobierno decidía que valía la pena seguir. No daba un paso atrás, ni al lado, sino que decidía seguir pisando fuerte hacía delante, impulsando las reformas necesarias para que nuestro país se convierta en la punta de lanza ya no sólo de la socialdemocracia europea, sino de la democracia mundial. Porque, no nos equivoquemos, después de vencer los totalitarismos del siglo XX, de nuevo nos enfrentamos a un proceso de involución democrática.

Afirmaba el presidente del Gobierno en su declaración institucional que su continuidad no se trataba de un punto y seguido, sino de un punto y aparte. Y así debe ser. Después de una transición necesaria y regeneradora, pero muy cautelosa debido a las circunstancias en las que se acabó con la dictadura en nuestro país, urge poner los puntos sobre las íes en los límites detectados en nuestra Constitución y en las reformas pendientes en el Estado, como acabar con el secuestro por parte de la derecha durante cinco años del Consejo General del Poder Judicial.

La filósofa judía Hannah Arendt afirmaba que el sujeto ideal de un régimen totalitario es el que no diferencia lo verdadero de lo falso. La madurez democrática implica verdad, ética, transparencia y buen gobierno. Por eso, los y las demócratas debemos dejar de utilizar eufemismos. Los métodos utilizados por el PP no son los de una derecha democrática, en nuestro país existen 'medios' que trabajan al servicio de la ultraderecha y publican fake news que tratan de manipular a la ciudadanía, y el lawfare es una realidad en algunos ámbitos de nuestras instituciones, como el espionaje de la llamada 'Policía patriótica' del Gobierno de Mariano Rajoy, que hemos conocido que espió al entorno familiar del presidente hace diez años. Por eso, Pedro Sánchez ha decidido seguir, pero no como hasta ahora. El presidente ha decidido continuar para poner pie en pared y llevar a cabo la regeneración democrática pendiente en nuestro país. Él ha decidido humanizar la política. Y los y las demócratas le acompañaremos en este camino.