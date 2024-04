Anne Hathaway se sincera sobre su relación con el alcohol: "Llevo más de cinco años sobria"

Anne Hathaway está viviendo su etapa más feliz, tanto profesional como personalmente. La actriz lleva casada más de 10 años con su marido, Adam Shulman, con quien tiene dos hijos pequeños en común y, a su vez, está centrada en su último trabajo, La idea de tenerte, una comedia romántica basada el libro homónimo de la escritora Robinne Lee.

Aunque actualmente tenga una vida plena y llena de felicidad, la ganadora del premio Óscar, el Globo de Oro, el BAFTA y el SAG a la mejor actriz de reparto por su interpretación en Los miserables ha vivido unos años agitados a nivel personal.

Uno de los problemas que Hathaway experimentó en el pasado estuvo relacionado con el alcohol. "Normalmente, no hablo de ello, pero llevo más de cinco años sobria. Eso me parece un hito", se ha sincerado en una entrevista que ha ofrecido para el New York Times.

En otra entrevista para la revista Vanity Fair, aseguró que sabía que el alcohol no era para ella. "Me pareció tan extremo tener que decir: '¿Pero nada? Pero nada'. Si eres alérgico a algo, no lo discutes. Así que dejé de discutirlo. Mi experiencia personal es que todo es mejor. Para mí, era revolcarse en combustible. Y no me gusta revolcarme", fueron las declaraciones que ofreció al respecto.

Asimismo, la actriz ha asegurado que, para ella, haber llegado a la década de los 40 años es "como un regalo". "El hecho es que dudo en llamar a las cosas 'mediana edad' simplemente porque puedo ser correcta y decirlo, pero luego ser atropellada por un coche más tarde hoy. No sé si esto es la mediana edad. No sabemos nada", ha dicho para el periódico estadounidense.

"Me siento mucho más cómoda conmigo misma ahora con 40 años que cuando tenía 20. Me sentía perdida cuando tenía 20. Sentí esta presión de tenerlo todo resuelto y pensé que como no sabía todo sobre mí, de alguna manera estaba haciendo algo mal", explicó, por otro lado, al medio ET.