Joe Alwyn olvida a Taylor Swift: ya tiene nueva pareja y "es feliz"

Desde el pasado verano, aunque parezca que ha pasado mucho más tiempo, una de las relaciones que más focos acapara del mundo es la que mantienen Taylor Swift y el ala cerrada de los Kansas City Chiefs Travis Kelce, final de la Super Bowl incluida. Pero parece que la cantante no es la única que ha rehecho su vida.

Joe Alwyn, la expareja de la milmillonaria artista, con quien cortó en abril de 2023 después de más de seis años de relación —comenzaron a salir en 2016—, también ha encontrado un nuevo amor y, según una fuente cercana al actor de 33 años, también ha "superado" su malogrado romance con Taylor, a quien no le guarda ningún rencor.

El británico, cuyo nombre ha vuelto a salir a colación por varias canciones que parecen versar sobre él en el nuevo álbum de su expareja, The Tortured Poets Department —aunque han sido leídas como referencias al breve affaire que tuvo la cantautora con el músico Matt Healy—, está "bien" y "concentrado en el trabajo", tal y como ha explicado el informante a la revista People.

De acuerdo con dicha fuente, Alwyn "está saliendo" con alguien en estos momentos y "es feliz" en dicha relación. "Es un gran tipo y no le gusta el drama de ninguna manera", ha continuado, así como que es incapaz de tener malas palabras sobre Swift.

"Lo cierto es que no habla mal" de Taylor, ha añadido, puntualizando que "él estaba enamorado de ella y es tan sencillo como que no funcionó" su historia de amor. Asimismo, aprovechó este tema para defender a Alwyn de una de las mayores críticas que se le hizo de su relación con Swift: mantenerlo todo fuera del ojo público.

"A Joe le encanta actuar, pero no soporta toda la atención que eso conlleva. No se siente nada cómodo siendo el centro de atención", ha agregado la fuente, señalando que el actor de La favorita o Billy Lynn's Long Halftime Walk siempre deseó mantener los detalles de su relación como parte de "su propia historia personal".

Aun con todo, varias de las últimas canciones de Swift parecen ir en contra de estas afirmaciones, puesto que en So Long, London —ambos vivieron en Londres los seis años de su relación—, Taylor afirma que "murió en el altar esperando una prueba" de su "amor". Los fans están convencidos de que The Smallest Man Who Ever Lived, I Can Do It With a Broken Heart, The Black Dog y LOML también versan sobre él.