Las profesoras de Taylor Swift cuentan cómo era la cantante en el colegio: "No ha perdido su esencia"

Taylor Swift lleva meses acaparando las portadas de los medios, las conversaciones de los jóvenes y las publicaciones en las redes sociales. Tras el lanzamiento de su undécimo álbum The Tortured Poets Department, la artista estadounidense consiguió en tan solo 24 horas más de 300 millones de reproducciones en Spotify, convirtiéndose así en el disco más reproducido en un día en lo que va de año.

Aunque la cantante esté viviendo la que podría considerarse como la mejor etapa de su carrera musical, sigue siendo la misma chica procedente de West Reading (Pensilvania, Estados Unidos). Así lo han asegurado dos de sus profesoras del colegio en una entrevista para CBS Philadelphia, donde han aprovechado para elogiar y aplaudir a Swift por sus éxitos.

"Ella siempre escribía poesía, siempre. También en la clase de música, cuando no debería hacerlo", ha apuntado Bárbara Kolvek, una de las maestras de la intérprete de Shake It Off y Lover.

Kolvek, profesora de música ya jubilada, ha confesado que fue ella quien le dio la primera clase de canto a Taylor: "Siento que tal vez le di ánimos para hacer lo que estaba haciendo". La docente ha querido recalcar que está muy orgullosa de la que fuera su alumna y que "no ha perdido su esencia", pese a la fama que ha conseguido. "Ella siempre ha sido muy honesta y abierta, la admiro por ello", ha manifestado.

Por otro lado, Heather Brown, otra de las profesoras de la cantante, ha querido hablar sobre una de sus "cualidades especiales": "Siempre recuerdas a cada estudiante por la cualidad que tiene. La de Taylor era simplemente ser una de esas estudiantes a las que la gente simplemente gustaba".