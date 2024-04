Cibeles se iluminará el 24 de mayo con los colores de la bandera del pueblo gitano

La fachada del Palacio de Cibeles lucirá la bandera del pueblo gitano el próximo 24 de mayo, día de los gitanos madrileños. Así lo ha aprobado el Pleno de Madrid este martes tras una proposición conjunta del Partido Popular, Más Madrid y el PSOE. Además, ofrecerá un acto institucional a las entidades gitanas madrileñas con presencia del alcalde, el equipo del gobierno municipal y los portavoces de los grupos políticos municipales

El delegado del Área de Gobierno de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, ha explicado que esta propuesta es "un reconocimiento a todo lo que ha hecho el pueblo gitano por la ciudad de Madrid y por España". El delegado ha destacado que "en sus 540 años de historia documentada en la ciudad, no han dejado de contribuir al patrimonio lingüístico, histórico y cultural de Madrid". Al mismo tiempo, no ha querido pasar por alto "los episodios oscuros de exclusión, marginación y discriminación" y se ha comprometido a "seguir trabajando para integrar a las personas gitanas".

Por su parte, la portavoz socialista, Reyes Maroto, ha querido agradecer el esfuerzo de las asociaciones gitanas por "el gran trabajo que hacen para asegurar y preservar los derechos y la inclusión de todas personas gitanas en nuestra ciudad". Desde el atril de Cibeles, Maroto ha explicado la bandera del pueblo gitano, constituida por tres colores: "El azul, que representa el cielo; el verde, por los caminos transitados; y el rojo, que dibuja una rueda que recuerda el movimiento nómada, su historia y el amor por la libertad".

Maroto también ha recordado que el camino por hacer todavía el largo, "como la lucha por el abandono escolar o el impulso de políticas de vivienda para eliminar los barrios gueto, mejorar la accesibilidad a los servicios de salud y empleo". Antes de concluir, la portavoz socialista le ha pedido al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que se comprometa con las asociaciones a "eliminar de las calles de Madrid el nombre del Marqués de la Ensenada, responsable de la gran redada, un terrible intento de exterminio de los gitanos que vivían en España. En su lugar, se deben poner nombres de gitanos y gitanas ilustres".

La única formación del Pleno que no ha votado a favor de este reconocimiento por parte del Ayuntamiento ha sido Vox, quien, en palabras de la concejala Carla Toscano, ha señalado que no van a apoyar "una declaración institucional hecha por la izquierda y comprada por el PP, plagada de lenguaje inclusivo y victimismo, que no va a ayudar en nada al pueblo gitano". Aunque la edil sí ha querido felicitar a los gitanos por la conmemoración de su día el pasado 8 de abril.