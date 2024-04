La última pirueta de Sánchez

Finalmente no ha pasado nada, pero ha pasado mucho. Pedro Sánchez sigue al frente del Gobierno, pero la pirueta en el aire ejecutada estos días ha trastornado su perfil político hasta mostrarlo más débil y vulnerable de lo esperado pese a verse más aclamado y reclamado que nunca. La sucesión en el PSOE se ha puesto inesperadamente en marcha mientras se percibe el temor de sus socios a que la legislatura naufrague tanto como el apetito del PP por darla el golpe de gracia. Pocas veces “cinco días de reflexión” tuvieron tantas consecuencias.

“He decidido seguir” son las tres palabras de la semana. Tras un semblante serio y una visita previa al Rey Felipe que hacían presagiar una despedida, Sánchez volvía a sorprender este lunes mostrándose dispuesto a continuar, incluso, “con más fuerza”. Sin embargo, la leyenda del resiliente que lo lleva acompañando desde sus inicios empezó a quebrarse el pasado jueves cuando envió su insólita carta a la ciudadanía.

"El temblor de piernas de algunos de sus socios parlamentarios tornó rápidamente del alivio a la decepción por el escaso contenido de la genérica llamada a la regeneración"

¿Talón de Aquiles o pantomima? ¿Humanización política o aviesa estrategia? Sólo Sánchez y su esposa saben hasta dónde llega la sinceridad de su “reflexión” pero el tamaño de la sacudida que ha provocado en el escenario político no se ha visto correspondida con el anuncio del presidente. El temblor de piernas de algunos de sus socios parlamentarios tornó rápidamente del alivio a la decepción por el escaso contenido de la genérica llamada a la regeneración de nuestra democracia en la que Sánchez anclaba su decisión de seguir.

Los cinco días de tensión e incertidumbre a los que el presidente ha sometido a los ciudadanos no pueden saldarse sólo con sus palabras del lunes. Si, en efecto, nuestro sistema está siendo minado por el acoso judicial o mediático, los bulos y la destrucción personal del adversario político son precisas medidas concretas para hacer frente a semejante peligro. Si Sánchez no acompaña su mensaje de una acción política que reavive su mandato, esta vez, podría no caer de pie tras la pirueta.