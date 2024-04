Brian Cox, de 'Succession', asegura la Biblia es el peor libro que existe

Para pocas personas está mejor hecho el dicho de que cuando habla sube el pan, porque Brian Cox no tiene pelos en la lengua y ha atizado a todo y a todos —incluida su última serie de éxito, Succession, a la par que la ha alabado—. La última víctima de su espectacular ira verborreica ha sido la religión. En especial, el cristianismo y la Biblia.

El intérprete, que en un mes cumplirá 78 años, ha sido el invitado en el último episodio de The Starting Line Podcast. En un momento dado, con Cox hablando del cosmos, el presentador Rich Leigh le ha preguntado si cree que la religión frena a la humanidad y el actor ha contestado que "considerablemente, sí".

"Creo que la religión nos frena porque es un sistema de creencias que está fuera de nosotros mismos", ha añadido, así como que se ha preguntado por qué siempre se está mirando por Dios: "Bueno, ¿qué es Dios? Hemos creado esa idea de Dios, y lo hemos colocado en una posición de control. Y además también es una cuestión esencialmente patriarcal: no le hemos dado suficiente oportunidad al matriarcado".

Cox ha continuado profundizando, sin ahondar en otro tipo de familia que no sea la clásica heteronormativa, en las diferencias entre madres y padres: él entiende la maternidad como aquello que de verdad "condiciona nuestras vidas", una "relación umbilical" entre madres e hijos, mientras que los padres "son únicamente bancos de esperma".

Aun así, el intérprete entiende como un desafío cambiar el enfoque patriarcal de la sociedad, una narrativa histórica que está sustentada, en su opinión, en la Biblia. "La aceptamos [la narrativa] porque tenemos que honrarlos y tenemos que darles su lugar aunque nos resistimos... Adán y Eva, quiero decir", ha dicho.

"Porque la propaganda se remonta a mucho tiempo atrás: la Biblia es uno de los peores libros de todos los tiempos desde mi punto de vista", ha explicado, "porque todo comienza con la idea de que de la costilla de Adán la mujer fue creada. Y el mundo se lo cree porque son lo suficientemente estúpidos para creerlo".

Eso sí, Cox ha admitido que si bien las personas espirituales necesitan de algo que los guíe, no considera que la Biblia sea la respuesta. "Lo necesitan, vale, pero no que les digan mentiras, sino alguna clase de verdad, y esa no es la verdad, es una mitología. Porque al final [es un libro que] en realidad no tiene que ver con lo que las mujeres saben mejor que nadie", ha terminado.