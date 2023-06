Brian Cox no quiere ver 'Succession': "Ya fue bastante malo hacerla"

Una de las mejores cosas que nos ha dado Succession es conocer más de cerca a Brian Cox, y descubrir lo poco que le separa del irascible personaje al que da vida en la serie de HBO, Logan Roy. Cox tampoco tiene pelos en la lengua y posee un talento innato para el insulto, algo que dejó claro en unas memorias donde ponía a varios compañeros de Hollywood de vuelta y media. Succession ha terminado tras su cuarta temporada, pero eso no significa que haya que dejar de disfrutar de Cox.

Más que nada, porque hay una temporada de premios donde Succession podría volver a despuntar. La cuarta temporada ha sido de lo más aclamada, y Cox ha hecho bastante promoción al respecto. Lo último, una hilarante intervención junto a Emily Blunt en el espacio Actors on Actors, de Variety. Ahí Cox ha confesado que nunca ha tenido demasiado interés por seguir Succession, más allá de actuar en ella y de que haya sido pese a todo “la mejor experiencia de su carrera”.

(A partir de aquí SPOILERS de Succession)

“Apenas he visto unos capítulos. Ya es bastante malo hacerla como para tener que verla”, confesó, acaso en broma. A este respecto aclaró que uno de esos pocos capítulos no es el tercero de la última temporada, cuando Logan fallece por sorpresa. “Nunca lo he visto, por cierto", asegura. De este capítulo Cox ha revelado que ni siquiera estuvo en el set cuando se rodó. “Todo lo que ves es un teléfono y una oreja”, recuerda, justificando que su presencia no fuera necesaria para lo que salía Logan.

Sí estuvo presente en otro episodio muy impactante, el penúltimo. El del funeral de Logan, precisamente. Más allá de su mal genio, Cox está encantado con interpretar a un personaje tan complejo, que según parece requirió de extensas conversaciones con el creador de Succession Jesse Armstrong. Una de estas conversaciones tuvo que ver con la duda de Cox de si Logan quiere a sus hijos de verdad: los interpretados por Alan Ruck, Jeremy Strong, Sarah Snook y Kieran Culkin.

“Me contestó ‘sí, quiere a sus hijos’. Se intenta recuperar ese amor. Siempre los recordará cuando eran pequeños. Recuerda su torpeza y su dulzura. Y ha de admitir ‘os quiero, pero no sois personas serias’”.

