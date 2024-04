Sánchez inventa el retiro

Sánchez ha dicho que se queda. En todo caso se agradece el contenido extra de estos cinco días sin él/con él. Ha estrenado la presidencia metafísica, estar sin estar o el presidente-gato de Schrödinger. Ha innovado en algo estupendo: que la autoridad --incluso comarcal o local-- desaparezca, que esté cinco días ausente. Que la autoridad se retire a reflexionar, aunque sea sobre sí misma. Y que no diga nada. Este hallazgo involuntario de Pedro Sánchez se podría añadir a la Constitución. Al estar regulada la ausencia se podría prescindir del formato carta. Bastaría un tuit oficial.

La misión de las casas reales es crear contenidos y elevar el ánimo (antes la moral) de la ciudadanía. Pero no es suficiente: el ánimo de la ciudadanía exige más y más contenidos extra y también los gobiernos deben producir memes frecuentes; esto explica la proliferación de asesores.

Cada país se espabila como puede. USA engendró a Trump, Italia tuvo mucho antes a Berlusconi, etc. Hay más demanda de contenidos variados y los gobiernos tienen menos margen de acción y se producen más declaraciones que hechos: sus acciones, cuando las promulgan, llegan ya muy debilitadas a la población, y no digamos a la realidad. Si no hay pan ha de haber al menos circo. El pan depende de los tipos de interés, de los microchips de Taiwán y de otras variables globales que a veces se encomiendan a organismos remotos, bancos centrales, megaempresas... (cuando Elon Musk al principio de la invasión de Ucrania prestó su red de satélites, luego la retiró, luego quería cobrar... etc.)

Los gobiernos que no pueden invadir a otros países y los entes que no emiten nacionalismo apenas tienen presencia entre sus propios ciudadanos. En este marco de impotencia y barbarie Sánchez ha obtenido cinco días de abril, una pasada. Un eco extraordinario con alcance internacional a costa de consumir su credibilidad y exportar las diligencias previas judiciales a que se enfrenta su mujer.

Más que debate, algo ya extinguido, el frontón ha sido vistoso

Sánchez ha gastado una gran bala de cañón, o sea, no podrá volver a hacer la misma performance, pero ha recargado sus pilas populistas al mismo tiempo que denostaba al populismo. Ya se estudia en Harvard.

"Hoy pido a la sociedad española que volvamos a ser ejemplo e inspiración para un mundo convulso y herido, porque los males que nos aquejan no son exclusivos de España sino que forman parte de un movimiento reaccionario mundial." La frase ya contiene un programilla. Esperemos que Sánchez no la vuelva a leer. El CIS ya la dará por buena esta noche.

España ha cobrado un semiprotagonismo que con un poco de ímpetu y alguna campaña extra podría estirarse hasta las elecciones europeas. La amnistía ya está olvidada... antes de aplicarse. Para conseguir un poco de resonancia Macron tuvo que advertir que Europa puede morir. ¡Y decretar la ley marcial para menores de 13 años entre 23 y 6 horas! Ha tenido que pasar a los hechos, leyes, etc.

En estos cinco días de ausencia el ancho mundo ha seguido a su bola, a sus bolas. USA ha soltado los 95.000 millones de dólares (Ucrania 61.000; Israel, 13.000; Taiwán, el pico) dando un exótico mensaje de unidad in extremis, está en la mesa el Informe Letta sobre el mercado único de la Unión Europea y China estrena un portaaviones.

En la Competición de Postureo Mundial -CPM-. Sánchez se ha empoderado a tope y de paso relanza su campaña contra la derecha-ultraderecha, que tan bien le ha ido en las elecciones generales, y se ha afianzado como paladín de la izquierda progresista y hasta --si no entras en detalles-- de la democracia. Además, ha propiciado intenso contenido y ha creado una expectativa mayor que Eurovisión y otros hitos del momento. Más que debate, algo ya extinguido, el frontón ha sido vistoso.

Pero lo más guay es que su ausencia ha demostrado que un país con el presidente callado, aunque sea durante cinco días, es mucho mejor.