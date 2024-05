La importancia de tener una rutina con nuestro perro: "Si no, va a estar pendiente de todo lo que va a pasar y no va a descansar"

En el día a día de un perro es tan importante respetar las horas de paseo como las de descanso. Para que nuestros compañeros peludos se sientan relajados en casa y no sufran estrés, es primordial que les proporcionemos el ejercicio necesario (tanto físico, como mental), una alimentación equilibrada y, por supuesto, horas de sueño y descanso.

Esto último es más importante de lo que la gente se piensa, ya que durante el sueño (durante la fase REM) cuando procesan los recuerdos, el aprendizaje y equilibran el estado de ánimo, tal y como nos ocurre a las personas. La principal diferencia es que ellos necesitan más horas de sueño para realizar esta tarea.

Así lo explica Sonia Losada, profesora en activo del curso profesional de Educación canina y Adiestramiento de l’Escola d’oficis de Catalunya y conocida como Xila's Training en uno de los episodios de su podcast 'Hablemos de perros', donde defiende que los conceptos de rutinas y calma deberían ir unidos.

"Uno de los mayores problemas que veo en perros son los niveles de estrés. Hay perros con mucho estrés y principalmente es porque no duermen las 16 o 17 horas que deberían", explica la educadora. "No hacen la fase REM y, por tanto, están más estresados".

De hecho, según Losada, un perro que no duerme las horas diarias necesarias y que, por tanto, sufre estrés, puede derivar en comportamientos y problemas de salud como "ladridos constantes, exceso de adrenalina en sangre, comportamientos obsesivos, que no digieran bien la comida o que hagan mucho sus necesidades".

¿Y qué podemos hacer para que nuestro perro duerma más y esté más calmado? Aquí entran las rutinas. "Lo primero que recomiendo siempre es hacer una revisión de rutina, paseos y alimentación y recordar que el paseo es el momento más importante del día para los perros, es decir, hay que dedicárselo a ellos y dejarles oler, sin tirones, permitir que saluden y jueguen con otros perros, etc.", aconseja Losada.

"Algo que les relaja mucho y les da paz a los perros con estrés son las rutinas estables", añade. "Que cada día sea una fotocopia del día anterior: nos levantamos, nos duchamos, tomamos café y salimos a pasear porque, de no hacerlo así, el perro va a estar pendiente de lo que va a pasar, lo cual puede resultar muy estresante".

Con las rutinas estables lo que Losada pretende es que el animal esté avisado de lo que va a ocurrir en cuanto a las cosas que a él le atañen: los paseos, la comida, la atención (e incluso el dejarle solo). "Si el perro sabe lo que va a pasar, se relajará", asegura.

Aunque nosotros salgamos o nos levantemos a la cocina, él no se preocupará porque sabe que no le toca a él hacer nada

"Es muy sencillo ponerle marcas, sin necesidad de hacer un super adiestramiento, simplemente diciéndole una frase que nos salga de forma natural como 'vamos a pasear' o 'es hora de comer' y que, después de esa frase, siempre realicemos las mismas acciones, como puede ser, ponernos los zapatos, la chaqueta y coger la correa", detalla la educadora.

Losada explica que, de esta forma, el perro se puede relajar porque sabe que, hasta que no le avisemos, no le toca hacer nada y va a poder dormir esas 16 horas diarias. "Aunque nosotros salgamos o nos levantemos a la cocina, él no se preocupará porque sabe que no le toca a él hacer nada", afirma.

"Es muy sencillo hacerlo de forma que el perro se estrese o se frustre si, cada vez que nos vestimos, no le decimos nada y provocamos que el perro se altere, pensando si le tocará o no salir a pasear", advierte. "Tan solo una frase le puede dar mucha paz".

Por supuesto, estas rutinas pasan también por intentar trabajar siempre que los paseos y las comidas se hagan a la misma hora todos los días ya que, de esta forma, ayudaremos al perro a identificar esos momentos y, por tanto, también a diferenciarlos de los momentos de calma.