El 'Me Too' sufre un duro revés con el caso Weinstein: así surgió el movimiento de denuncia contra la violencia sexual

En 2017 dio la vuelta al mundo. El movimiento Me Too se convirtió en un fenómeno viral y mundial que aglutinó las denuncias de miles de mujeres contra la violencia sexual, sobre todo en el entorno laboral. En el epicentro de todo este fenómeno un solo nombre: Harvey Weinstein.

Siete años después de que se popularizara el movimiento, el Tribunal de Apelaciones de Nueva York ha decidido anular una de las sentencias del exproductor de cine estadounidense, que fue condenado en 2020 a 23 años de cárcel por acto sexual criminal en primer grado y violación en tercer grado. Aunque no fue la única, Weinstein también cumple 16 años de cárcel por delitos similares, aunque han sido más de 80 las mujeres que han acusado al fundador de Miramax de abusos y violaciones.

Todo un revés para el movimiento que nació hace siete años a raíz de los testimonios de sus víctimas. El 15 de octubre de 2017, la actriz y activista Alyssa Milano fue la precursora del hashtag #metoo, con el que quiso concienciar sobre la lacra que vivía el sector del cine. "Si te han acosado o agredido sexualmente, escribe #metoo como respuesta a este tweet", escribió entonces la que fuera protagonista de Embrujadas alentando al uso del hashtag. Y funcionó. La expresión fue utilizada más de 200.000 veces el 15 de octubre y tuiteada más de 500.000 veces al día siguiente.

Pero el Me Too no había nacido en ese momento, ni tampoco se quedaría ahí. La expresión vio la luz en la ya extinta MySpace en 2006 de la mano de la activista social Tarana Burke, que trataba de promover el empoderamiento a través de la empatía entre las mujeres racializadas que habían sido abusadas sexualmente. En las publicaciones que hizo Milano en Twitter años después se hizo eco de Burke y explicó a sus seguidores de dónde venía la palabra.

La chispa que prendió la expresión aglutinada por Burke fue una experiencia de 1996, cuando la activista, que trabajaba en un campamento para niñas, escuchó el testimonio de abuso de una de ellas por parte de un familiar y no supo que contestarla. "Tenía que haberle dicho 'yo también", explicó posteriormente Burke. Esta experiencia, además, hizo que Burke fundara a organización Just Be Inc.

De vuelta a 2017, el Me Too se expandió a otros sectores como el de la música, la política o las ciencias, donde también se hizo uso del hashtag para denunciar abusos y agresiones. Miles de hombres, mujeres y niños participaron en Hollywood en la Take Back the Workplace March y en la Marcha de Supervivientes #MeToo para protestar por el abuso sexual. A través de la expresión, la actriz Uma Thurman también dio el paso de confesar que había sufrido abusos de Weinstein.

Bill Cosby o Kevin Spacey

Un año después, en 2018, nació Time's Up, un colectivo formado por más de 300 actrices que crearon un fondo en Hollywood para ayudar a mujeres de cualquier estrato social contra el acoso sexual. Entre las firmantes de apoyo a este fondo se encuentran actrices como Eva Longoria, Natalie Portman, Emma Stone y Reese Witherspoon.

Desde entonces se las denuncias no pararon de sucederse. Actores como Bill Cosby, Kevin Spacey o Louis CK o políticos como Roy Moore, Al Franken o Eric Schneiderman fueron acusados y sufrieron en mayor o menor medida el impacto, perdiendo sus trabajos o, como en el caso de Cosby, siendo condenados.

Así, llegado desde el epicentro estadounidense del cine, el movimiento Me Too se convirtió en santo y seña de las mujeres víctimas en todas partes del mundo y provocando una movilización de carácter global con manifestaciones en todas las ciudades. También lo que posteriormente ha sido denominado como ciberfeminismo.

Hashtag Feminism

El activismo feminista en redes sociales se convirtió en una realidad y recibió el nombre de Hashtag Feminism, donde las mujeres comparten sus experiencias. Estas palabras clave, como #metoo, favorecen así la construcción de relatos organizados en los que se señala la desigualdad estructural de las mujeres.

Incluso el Parlamento Europeo celebró una sesión directamente en respuesta a la campaña, tras la que aumentaron las denuncias de abuso dentro de la organización y en las oficinas de la Unión Europea en Bruselas.

En España, varias actrices españolas reconocieron en un reportaje la existencia de acoso sexual en el cine español, entre ellas Maru Valdivieso, Aitana Sánchez-Gijón, Carla Hidalgo y Ana Gracia. También explicaron casos sufridos de acoso la actriz, guionista y directora de cine Leticia Dolera y Bárbara Rey.

Estos días, además, la violencia sexual ha vuelto a saltar en el mundo cultural por las 14 denuncias contra el director teatral Ramón Paso.