Billie Eilish se sincera sobre su bisexualidad: "Quería poner mi cara en..."

Aunque ha reconocido que nunca quiso que su sexualidad fuese un tema de conversación, al ser toda una estrella, con millones de jóvenes que la consideran una figura de referencia en sus vidas, lo lógico era que acabase sucediendo. Eso sí, ha ocurrido cuando Billie Eilish ha querido y, sobre todo, fiel a su estilo. Es decir, sin pelos en la lengua.

En una reciente entrevista que la cantante de 22 años ha concedido a la revista Rolling Stone, Eilish ha hablado sobre una de sus muy esperadas próximas canciones, Lunch, en cuya letra ha buscado relatar lo que vivió al estar con otra mujer. Eso sí, algo cambió en ella cuando, de hecho, estuvo con otra mujer.

Porque Eilish ha revelado que al comenzar a escribir el tema no había hecho nada con ninguna otra chica, si bien pudo terminarla una vez que había tenido un encuentro, casi una epifanía, que le certificó su bisexualidad.

"Yo he estado enamorada de otras chicas durante toda mi vida, pero [no estaba con ellas] sencillamente no las llegaba a comprender", ha comenzado diciendo Eilish, que con su habitual descaro y osadía, ha añadido: "Hasta que, el año pasado, me di cuenta de que lo que quería era poner mi cara en una vagina".

A pesar de esta muestra de sinceridad, a la autora de éxitos como bad guy le molestó cómo apareció su orientación sexual en algunos medios. De hecho, criticó la forma en que Variety la sacó del armario en un extenso reportaje que le hicieron aunque ella hubiese dado la información pertinente para ello.

"Es que ni en un millón de años me habría planteado hablar de mi sexualidad. De verdad que me resulta muy frustrante que se haya convertido [en un tema de conversación]", ha declarado, si bien parece que ahora se encuentra más cómoda hablando tanto de sexo como de masturbación.

En la entrevista, puntualiza, le gusta darse placer con regularidad frente al espejo, porque así se siente mejor consigo misma y le sirve para aumentar su autoestima. "En parte es porque te pone cachonda, pero también porque me hace conectar de una manera profunda y sana conmigo misma y con mi cuerpo, amar mi cuerpo como nunca antes lo había amado", ha declarado.

Por último, Billie Eilish ha añadido lo importante que es para ella esta forma de pensar. "La gente debería masturbarse más, de verdad. No soy capaz de enfatizarlo lo suficiente, [sobre todo porque he sido] alguien que ha tenido toda su vida problemas corporales extremos y dismorfia".