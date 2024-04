Billie Eilish protagoniza el estreno de la tercera temporada de Fornite Festival

Con el estreno de la tercera temporada del pase de Fornite Festival se han dado a conocer las diferentes recompensas que sus jugadores podrán obtener. Desde el 23 de abril al 13 de junio, se desbloquearán todo tipo de novedades, desde instrumentos a pistas de improvisación, pasando por nuevos trajes.

Entre estos nuevos atuendos, el que más ha llamado la atención es el inspirado en la cantante Billie Eilish. Vestida de verde, el color que más le representa, y con un estilo urbano, la cantante pasará a ser uno de los personajes jugables siempre y cuando se obtengan todas las recompensas necesarias.

Aunque no solo eso, de manera gratuita, al obtener todas las recompensas los jugadores obtendrán el instrumento Bajo Magmatrónico. Por su parte, el traje forma parte de las recompensas prémium que se desbloquean por 1800 paVos (la moneda del juego). Otros detalles inspirados en Billie son el Micrófono fúnebre o el keytar Teclas Durmientes.

Finalmente, se incluirán en la tienda tres nuevas canciones: all the good girls go to hell, Happier Than Ever - Edit, Oxytocin y Therefore I Am. Todas ellas serán compatibles con las guitarras de Rock Band 4 como mandos tras una mejora en el funcionamiento del instrumento principal profesional y bajo profesional. Además, se ha dado a conocer que durante la temporada se incluirán nuevos elementos.

Finalmente, se incluyen cuatro nuevas pistas de improvisación gratuitas: Change, Silly Bros, Sweet Victori y Runaway. En el caso de Sweet Victory, que ya estaba disponible, todo aquel que se hizo con ella antes del pase festival tendrá un reembolso en paVos equivalente a lo que pagaron por él. En el caso de las premium se incluyen Maps de Maroon 5, Friday I'm in Love de The Cure, y Youngblood de 5 Seconds Of Summer.