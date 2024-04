Qué calendario manejaría Sánchez para un adelanto electoral… y por qué es fundamental una fecha: el 29 de mayo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha publicado este miércoles una carta dirigida a la ciudadanía en la que se plantea la dimisión tras saberse que el Juzgado de Instrucción número 41 de Plaza de Castilla ha abierto una investigación contra su mujer, Begoña Gómez, por la denuncia emitida por Manos Limpias por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción privada.

Sánchez ha cancelado su agenda política y el próximo lunes 29 de abril comunicará su decisión. "¿Merece la pena todo esto? Sinceramente, no lo sé. Este ataque no tiene precedentes, es tan grave y tan burdo que necesito parar y reflexionar con mi esposa", detalla el líder socialista en el comunicado. Pero, ¿qué pasaría si dimite? ¿Habrá un adelanto electoral?

Cuándo convocó las últimas elecciones

El próximo lunes se contemplarán diversas opciones. Por un lado, que finalmente no renuncie a su cargo. Por otro lado, si decide renunciar, Pedro Sánchez no podrá convocar por el momento elecciones generales. Al menos no antes del próximo 29 de mayo.

Esto se debe a que no ha pasado todavía el plazo de un año desde la anterior disolución de las cortes y convocatoria adelantada de elecciones, que sucedió el pasado 29 de mayo de 2023, tras los resultados de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo.

Qué dice la ley sobre la disolución de las Cortes

El artículo 115 de la Constitución establece lo siguiente: "El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá proponer la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales, que será decretada por el Rey. El decreto de disolución fijará la fecha de las elecciones".

Asimismo, este mismo artículo recoge que "no procederá nueva disolución antes de que transcurra un año desde la anterior, salvo lo dispuesto en el artículo 99, apartado 5". En este sentido, el artículo 99 indica que, "si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso".

Cuándo podría Sánchez convocar nuevas elecciones

De esta manera, en el caso de que renuncie, no podrá anunciar nuevas elecciones hasta el 29 de mayo de 2024 y no se haría efectivo hasta el día posterior, esto es, el 30 de mayo. A partir de este día empezarían a contar, según la normativa, 54 días entre la convocatoria y la celebración de nuevos comicios. Teniendo en cuenta los plazos, el primer domingo que podrían celebrarse las elecciones generales sería el 21 de julio. Y solo quedaría otro domingo, el 28 de julio, antes del mes de agosto.