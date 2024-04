Alejandro Nieto fue el ganador de Supervivientes en la edición de 2022. Tras su paso por la isla, el ex Míster España experimentó un gran cambio físico al perder 18,7 kilos, los cuales poco a poco fue recuperando una vez de vuelta de Honduras.

Ahora, el que también fuera concursante de Gran Hermano y La isla de las tentaciones, se ha querido someter a una cirugía para colocarse un balón gástrico que le ayude a perder peso, ya que, aunque asegura que come bien y que hace deporte, no consigue quitarse esos kilos que no quiere tener en su cuerpo.

"He perdido cinco kilos en dos semanas", ha desvelado el andaluz en sus historias de Instagram, donde ha realizado con sus seguidores un 'preguntas y respuestas' para hablar y expresarse sobre el tema.

Alejandro Nieto cuenta los motivos por los que se ha colocado un balón gástrico. ALEJANDRO_NIETO8 / INSTAGRAM

El balón gástrico es una cápsula de silicona que se introduce en el estómago mediante una endoscopia. Aunque sea un método efectivo, puede producir cierto malestar los primeros días de su implantación. "Estuve tres o cuatro días con bastantes náuseas y vomitando. Es molesto, pero es normal", ha detallado.

Uno de los motivos por los que Alejandro Nieto se ha sometido a esta intervención ha sido la ansiedad. "Me lo he puesto porque yo como muy bien, pero no sé qué me pasa, que no me sacio y además no perdía peso. Estaba considerable", ha admitido.

El novio de Tania Medina ha comentado también que en unos días tiene su próxima revisión, donde aguarda ver resultados favorables. "Espero haber perdido algo más", ha dicho el modelo, que se muestra expectante por ver su evolución.