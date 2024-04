El PP insistirá a Illa en el Senado sobre sus reuniones con Koldo García para intentar desacreditarle en plena precampaña

A tres días para que dé comienzo la pegada de carteles en Cataluña, los populares anuncian a bombo y platillo su primera ofensiva contra el candidato socialista a la Generalitat. "Mañana [hoy] volvemos a sentar a Salvador Illa en una comisión de investigación, esta vez en el Senado, después de saber que introdujo a Koldo García en el Ministerio de Sanidad", divulgaban en la tarde de este martes. El pretexto, las supuestas mordidas del Gobierno de Pedro Sánchez en pandemia; el motivo de fondo, las elecciones en Cataluña en el que los populares buscan, además, "conquistar" al votante de PSC.

De este modo, los populares usarán su mayoría absoluta en la Cámara Alta para obligar al exministro de Sanidad a explicar su relación con la trama y, de paso, intentar desacreditarle en plena campaña. Lo hará dos días de que el candidato de PSC compareciera en el Congreso en relación a este mismo caso. El socialista negó en reiteradas ocasiones que su ministerio hubiera contratado con la empresa investigada. Los populares le culparon de "mentir". "La comparecencia del exministro ayer en el Congreso estuvo repleta de incongruencias y mentiras porque vino a decir que él no sabía nada y que pasaba por allí", sostienen desde el PP.

Illa se sometió a las preguntas de todos los grupos, pese a que el PSOE alegara motivos para que no fuera citado. Los grupos aprovecharon la ocasión a las puertas de la campaña catalana. Y esto es lo que volverá a ocurrir este miércoles en la otra sede parlamentaria. Desde Génova justifican la citación. "Él mismo y Víctor Francos, el que fuera su jefe de gabinete, quedaron retratados porque incurrieron en las contradicciones habituales de quienes son interrogados por separado cuando tienen algo que ocultar. Illa dijo que se vio una vez con Koldo; y su jefe de gabinete, tres".

"Si en un solo día ya han empezado a aflorar todos los engaños del PSOE sobre su trama de corrupción, no podemos ni imaginar lo que saldrá a la luz en las próximas jornadas. Queda patente que esta investigación parlamentaria era imprescindible y que se le va a hacer muy larga a La Moncloa y a Ferraz", continúa la oposición que este miércoles pedirá a Illa que "aclare" si conocía las tres reuniones con Koldo desveladas por su exjefe de gabinete y si en alguna de ellas participaron otros miembros de la trama.

"Que el PSOE no espere condescendencia en el Senado del principal partido de España, que trabajará para contribuir a depurar todas las responsabilidades de quienes pudieron incurrir en prácticas corruptas", advierten desde Génova, que ya avanzan que aprovecharán el caso para hacer campaña. "Nadie duda de que Illa va con la mochila de la trama a las elecciones catalanas. Es un peso con el que puede cargar él, pero no el resto de los catalanes que quieren políticos honestos y que no estén salpicados por la corrupción. Es un candidato en apuros que pertenece a un partido, el PSOE, que no esconde su nerviosismo".

Todo ello, en un momento en el que los populares se marcan como objetivo crecer en Cataluña recuperando el voto que se fue del PP a Cs y al que ahora se quiere ir de PSC porque "ve que ahora el PSE es un activo mas del procés". El PP de Alberto Núñez Feijóo busca "unificar el voto de rechazo al procés", obviando en todo caso la supervivencia de Vox en las elecciones vascas. Aun así, la dirección nacional incidirá en que el "voto nítido que combate al independentismo" es el suyo, pese a que asuma que a Sánchez le van a premiar en Cataluña "por su política de cesiones", como ocurrió en País Vasco donde creció dos escaños.