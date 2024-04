Luis Mateo Díez: "Mis personajes no tienen tanta nobleza, pero a ellos vivo entregado porque me salvan a mí"

El escritor Luis Mateo Díez (León, 1942) ha recibido este martes el Premio Cervantes 2023, el máximo galardón de las letras en español, en una ceremonia presidida por los reyes en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid).

Su discurso de aceptación ha 'viajado' desde su infancia en su Villablino natal hasta las honduras de obra, su herencia literaria (Borges, Cervantes, Némirosky...) y sus personajes, a los que debe la salvación personal. "La pasión de escribir se mezcló durante mucho tiempo con la indolencia, pero la vida se hace deudora de la ficción", dijo el nuevo Cervantes. Y esa necesidad, se alargó hasta convertir "la pasión de escribir como el modo definitivo de vivir".

Mateo Díez se ha referido los personajes de Cervantes, en particular al Quijote, como símbolos de la universalidad y del heroísmo: "Mis personajes no tienen tanta nobleza, pero son conscientes de alguna ejemplaridad heroica, ya que sus aventuras se consuman al doblar las esquinas donde aguarda el destino y la consecuencia de alguna perdición o la expectativa de un sueño que pudiera salvarlos. A ellos vivo entregado, ya que son ellos quienes me salvan a mí", ha afirmado durante su intervención.

Luis Mateo Díez, durante su lectura del del Premio Cervantes RTVE

Díez ha continuado hablando en una intervención de más de veinte minutos y ante la mirada de sus familiares y otras autoridades de sus personajes, que considera que no le "pertenecen" y que, en ocasiones, le "ponen a prueba" su capacidad de invención, como "una suerte de hilo conductor que va y viene sin otro compromiso" que el de la escritura.

Recordando la afirmación de la escritora Irène Némirovsky de que "toda gran novela es un callejón lleno de gente desconocida", el creador premiado ha defendido la relación del arte con "ese compromiso con la vida al que se debe aspirar. Las artes nos enriquecen y hacen mejores, además del placer que proporcionan", ha defendido.

Ha señalado además, -también usando las palabras de Borges- que "la irrealidad es la auténtica condición" del arte. el propio autor ha afirmado tener "una precaria incapacidad" para escribir lo que le pasa. "Nada me interesa menos que yo mismo, y lo digo con una radicalidad sospechosa, pero no mendaz", ha apuntado.

Los reyes posan con el escritor premiado al terminar el acto en Alcalá de Henares. Fernando Villar/EFE

El escritor leonés ha hecho un repaso de su trayectoria hasta llegar al lugar en el que se encuentra ahora literariamente, "con la inquietud de un octogenario de salud razonable, y conciencia de las ausencias correspondientes". Así, ha asumido que pese a una obra "prolífica", se encuentra con un cúmulo de ficciones que, "sin avalar la posteridad, sí lo hagan con la condición de póstumo, fruto de la sobrecarga".

Para Díez, escribir es "descubrir" y desde su infancia contar la vida fue su "aspiración". En este sentido, la revelación de tantos cuentos y voces contadoras, íntimamente unidas a las propias de los grandes maestros de la ficción, fue el aliciente que le llevaron a apostar por este oficio literario.

El autor ha tenido además varias palabras para ensalzar la obra de Cervantes, en especial del Quijote, que también influyó en su obra. "La entidad de mis personajes no estaba, así, eximida de una incierta heroicidad, tan cervantina y quijotesca, en aras de una imaginación liberadora y redentora, siendo acaso héroes del fracaso, como así me gustó denominarlos", ha confesado.

Díez ha retrocedido varios años para hablar de su relación con el personaje central de Cervantes, "ya con algún viso de melancolía infantil en el invierno de su primer conocimiento". Para el autor, este encuentro tuvo un "aliciente misterioso, rodeado de algún secreto deslumbramiento", que en nada atañía a los personajes que ya le habían asombrado.

Los reyes conversan en un momento de la solemne ceremonia. Ballesteros/EP

"Don Quijote llegaba para quedarse conmigo como un héroe no menos inquietante que entrañable, y a quienes en la dimensión de los reyes de la selva o los robines del bosque, se irían lentamente fosilizando, como hitos que perdurarían en sus convenciones", ha leído.

El Rey Felipe VI ha ensalzado la escritura y dominio del lenguaje de Díez, al que ha señalado como un "formidable" creador de mundos. "En cada obra, Díez plantea nuevos retos y expande su original imaginario, acrecentando el legado de los grandes fabuladores de la literatura universal", ha subrayado el monarca.

El galardón que concede cada año el Ministerio de Cultura le fue otorgado el pasado mes de noviembre por "ser uno de los grandes narradores de la lengua castellana, heredero del espíritu cervantino, escritor frente a toda adversidad, creador de mundos y territorios imaginarios".

Único autor galardonado dos veces con el Premio Nacional de Narrativa y de la Crítica, y que cuenta además con el Nacional de las Letras Españolas entre otros muchos reconocimientos, Luis Mateo Díez es uno de los escritores más prolíficos del panorama literario español.

Creador del territorio mítico e imaginario de Celama que aparece en varias de sus novelas, el autor leonés tiene un "estilo propio, exigente, de gran originalidad, donde prevalece el humor expresionista, paródico o esperpéntico como el mejor resorte para relativizar lo que sucede, y que conlleva una perspectiva lúcida y ambigua que permite comprobar la complejidad de la condición humana", según determinó el jurado.

Los reyes, como es tradición, se han reunido al terminar el solemne acto con familiares del escritor, con los que se han fotografiado y charlado de manera amena. Antes ha sonado el Gaudeamus Igitur. Tras recibir el premio, el galardonado, que es también académico de la RAE, iniciará por la tarde la XXVIII Lectura Continuada del Quijote, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.