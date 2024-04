La preocupación de Cristina Pedroche por su hija: "Me asaltan mil miedos"

La llegada de la pequeña Laia ha colmado de felicidad a la pareja que forman Cristina Pedroche y David Muñoz. También de algunos miedos, los que vive la presentadora ante los cambios lógicos que atraviesa la pequeña.

Cambios que conllevan que la vallecana sufra por su niña, tal y como ha confesado ella misma en las redes sociales, donde se ha confesado "nerviosa" ante lo que están viviendo.

"Estas semanas tengo varias cosas importantes y estoy muy nerviosa", empieza en sus stories de Instagram.

"Me asaltan mil miedos y me cuesta gestionarlos. Además la niña está con los dientes y os juro que me duele a mí la boca. Ojalá todo el dolor que vaya a sentir ella en su vida pudiera quitárselo y sentirlo yo", reflexiona la colaboradora de Zapeando en sus redes.

Hace unos días, en el programa de laSexta, la vallecana mostró el arañazo en la cara hecho por su hija. "Me ha rajado entera la cara", explicó Pedroche mientras recorría la marca vertical bajo su ojo.

Sin embargo, la colaboradora le quitó hierro al asunto, halagando incluso la marca de su cara: "Pero no pasa nada, es tan bonito que me lo tatuaría".