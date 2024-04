Laura Escanes, afectada por las críticas sobre su maternidad: "Esa culpa muchas veces sí que está"

Getty Images for Laureus

Como es habitual, las influencers reciben buenos comentarios en las redes sociales, pero también mucho hate. Laura Escanes no se escapa de eso. De hecho, la modelo, que convive con las críticas, hace unos días las volvió a sufrir en sus carnes por un viaje realizado a Nueva York, Estados Unidos, sin su hija, Roma, algo que generó muchos comentarios en contra en las redes.

Incluso un usuario de TikTok le preguntó directamente dónde estaba su hija, a lo que Laura, de forma irónica y tirando de humor, respondió: "Le di cinco euros y supongo que estará bien".

Por esta cuestión fue preguntada este lunes, en la entrega de los Laureus. Cuestionada sobre si le afectan estas críticas, comentó: "Me afecta en algún momento, ¿eh? Es normal que afecte, sobre todo porque está esa culpa que sobre todo tenemos las mujeres de tener que priorizar otras cosas, no solo los hijos si no también nuestra vida profesional y esa culpa muchas veces sí que está", aseguró ante los medios.

La modelo explicó que intenta pasar tiempo de calidad con Roma: "Es verdad que luego intento compensarlo en el tiempo que estoy con ella, lo disfruto al 200x100. Soy madre separada entonces me organizo como todas las madres y padres separados de España y del mundo, vamos".