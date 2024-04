ERC y PSC se enzarzan por el 'caso Koldo': Junqueras siembre la duda sobre Illa y Parlon le acusa de "querer enredar"

Esquerra Republicana ha sembrado la duda entorno a la figura de Salvador Illa aprovechando la comparecencia en el Congreso de los Diputados del exministro de Sanidad y candidato socialista para dar explicaciones sobre la compraventa de material sanitario durante la pandemia, también conocido como ‘caso Koldo’. El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha dejado claro este lunes que la corrupción es para su formación una “línea roja” y que, si se demuestra un vínculo entre el candidato del PSC y la trama, será imposible llegar a un acuerdo postelectoral.

Unas declaraciones que para el partido socialista tienen el objetivo de manchar la reputación de su cabeza de lista. “Es jugar a enredar para desprestigiar a un candidato”, ha respondido en rueda de prensa la portavoz del grupo, Núria Parlon, que ha señalado como una posibilidad que ERC tenga miedo de la fuerza de Illa, ya que hasta ahora lidera todas las encuestas para el 12M.

La también alcaldesa de Santa Coloma de Gramanet ha defendido que “el señor Illa no va ante un juez, ni comparece por estar investigado, sino que lo hace en el Congreso y después lo hará en el Senado para dejar bien clara su gestión”, a la vez que ha alabado el trabajo “inmaculado” del candidato al frente del ministerio tras las “presuntas acusaciones” de sus contrincantes.

Parlon ha lanzado también un dardo a Gabriel Rufián, su contrincante en las anteriores elecciones municipales, y ha lamentado que es triste que los republicanos “no tengan propuestas para hacer y siempre saquen la corrupción en campaña electoral”.

Por su parte, Junqueras ha señalado que la corrupción les da “asco” y que les “incomoda profundamente”, por lo que ha argumentado que, de probarse la ilegalidad, ERC tienen que ser fiel a sus valores. Es más, ha sacado pecho asegurando que su formación no ha tenido “ningún caso” de corrupción en toda su historia y ha reiterado que "quién tenga como objetivo robar lo que le pertenece a la sociedad siempre nos tendrá en contra".

Propuesta de financiación en 100 días

A pesar de que el líder de la candidatura tenía una comparecencia en Madrid, la Comisión Ejecutiva del PSC ha aprobado este lunes el programa electoral para las elecciones catalanas. Un texto que Parlon ha defendido que es “para gobernar” y dejar atrás una década perdida, uno de los principales objetivos de la campaña de Salvador Illa.

Además, ha anunciado que, si su partido gana las elecciones y preside la Generalitat, en los primeros 100 días se impulsará la nueva financiación de Cataluña mediante “un pacto que sea justo, que no ponga en riesgo la cooperación territorial, pero que permita a la comunidad catalana disfrutar de los recursos”.

Una propuesta que Junqueras ha calificado de “inútil” porque, a su parecer, no resuelve la infrafinanciación que ha sufrido durante años la administración catalana. “Me parece una solución muy mala, me parece más de lo mismo, me parece inútil, me parece que no resuelve nada, me parece que no ayuda", ha asegurado al hablar del proyecto del PSC. Según el republicano, es necesario un modelo que garantice que todos los ciudadanos reciben los mismos recursos para los servicios básicos.

Pero el partido de Illa también se ha comprometido a incrementar la plantilla de los Mossos d'Esquadra, destinar el 7% del PIB a Sanidad, que el catalán dependa de la conselleria de Presidencia o un "Plan Renove" para la rehabilitación de viviendas de más de 50 años de antigüedad.

Críticas a Puigdemont

El presidente de ERC también ha tenido palabras para el candidato de Junts a las elecciones, Carles Puigdemont, al que le ha reprochado que “la unidad se practica no abandonando los gobiernos en medio de las dificultades”.

Junqueras ha respondido así a las palabras del expresidente de la Generalitat, que durante el fin de semana aseguró que le tocará rehacer la unidad del independentismo tras el 12M.

El republicano ha añadido que la unidad que reclama Puigdemont también se practica “aprobando unos Presupuestos que eran los más grandes y los más expansivos de la historia de nuestro país”. Asimismo, ha señalado que es difícil “dar credibilidad" a Junts y que esperan que rectifiquen.

Los Comuns apuestan por la inmersión lingüística

Por otro lado, desde los Comuns han defendido que la inmersión lingüística es un elemento de cohesión en Cataluña y han criticado las propuestas de otros partidos que apuestan por impulsar alternativas como el modelo trilingüe o el de segregación por idiomas.

"Dejemos la inmersión lingüística tranquila, dejemos la escuela catalana tranquila, y centrémonos en el problema actual, que es la crisis educativa", ha asegurado la candidata del partido, Jéssica Albiach, en un desayuno informativo organizado por Nova Economia Fòrum en Barcelona.

Durante su intervención, también ha criticado que el PSC y Esquerra no descarten pactar con Junts tras el 12 de mayo, algo que ellos han confirmado que no harán. Según la candidata, sería una "anomalía" que "teniendo uno de los parlamentos más progresistas de Europa acaben siempre gobernando con la derecha". Por eso, ha animado a las cuatro fuerzas progresistas a "hacer posible" un entendimiento y llegar a un acuerdo postelectoral.

El PP tiene claro sus rivales

Por su parte, el candidato del Partido Popular catalán, Alejandro Fernández, ha utilizado las redes sociales para dejar clara su postura. "Tengo clarísimo quienes son mis rivales en estas elecciones: los separatistas y quienes les sostienen. Punto", ha escrito en X (antes Twitter).

Para añadir que no piensa dedicar "ni medio segundo a otra cosa que no sea ofrecer una alternativa a su decadente 'proceso'".