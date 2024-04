ERC y Junts llaman a la unión del independentismo aunque discrepan en el cómo y el PSC lo ve "un fracaso"

PSC, ERC y Junts, los tres partidos con más ventaja en las encuestas, dieron este domingo más pistas acerca de posibles alianzas de gobierno tras las elecciones del 12 de mayo en Cataluña, a escasos días de que la madrugada del viernes empiece la campaña. Los posconvergentes y Esquerra mostraron su deseo de "unidad" del independentismo, aunque el presidente del Govern y candidato de los republicanos, Pere Aragonès, desconfió de que la voluntad de JxCat sea real y no descartó un pacto con los socialistas. Por su parte, el PSC rechazó un acuerdo de Junts y ERC y confió en que las urnas le permitan gobernar "en solitario".

Después de que el viernes ERC retara a los posconvergentes a un debate este lunes entre Aragonès y el candidato de JxCat, Carles Puigdemont, el expresidente de la Generalitat lo rechazó ayer. "Tenemos que trabajar codo con codo", afirmó. Además, aseguró que si se repitiese la aritmética de 2021 y el PSC ganara, seguido de ERC, y hubiese mayoría independentista, Junts volvería a intentar "formar parte de un gobierno independentista".

Puigdemont hizo estas declaraciones en una entrevista en el diario ‘Ara’, en la que también confió en que se "deshará el empate" entre Esquerra y JxCat que, a su juicio, ha paralizado el movimiento. Por otro lado, lamentó que no ha oído "ninguna posición rotunda de ERC de que no negociarán con el PSC".

Tampoco ayer Aragonès fue claro acerca de sus intenciones en este sentido. Apuntó que los socialistas están "muy lejos" de los "postulados" de los republicanos, que pasan, sobre todo, por lograr un referéndum de independencia y una "financiación singular" para Cataluña, así como por reforzar el catalán. Sin embargo, evitó pronunciarse sobre qué socios concretos buscará si gana las elecciones. El 'president', no obstante, apostó por un Govern "independentista y de izquierdas", conceptos que, dijo, encarna la propia ERC.

Por otro lado, replicó a Puigdemont que "la unidad no se predica, sino que se practica". "Lo que hemos visto en los últimos tres años por parte de Junts, desgraciadamente, ha estado muy lejos de esto", denunció, en velada alusión a la decisión de los posconvergentes de salir del Govern en octubre de 2022.

Desde el PSC, Alicia Romero, número dos de la lista que encabeza el primer secretario, Salvador Illa, avisó de que un pacto de gobierno entre Junts y ERC sería "un fracaso de la política". Dijo que implicaría "volver al pasado", "un pasado que no ha aportado nada bueno en Cataluña", y que "la gente tiene ganas de que se construyan cosas".

También afirmó que los socialistas catalanes están "abiertos a pactar con todos los grupos parlamentarios", excepto con Vox y la formación de extrema derecha independentista Aliança Catalana. No obstante, confió en que el PSC ganará las elecciones del 12-M "con suficiente ventaja" sobre ERC y Junts para poder gobernar "en solitario".

Por otra parte, después de que Puigdemont dijera el sábado que Cataluña no debe ser el "flotador" del PSOE, le recordó que los siete votos de Junts en el Congreso sirvieron para investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. "En todo caso, debe ser responsabilidad suya", dijo.

Otra posible unión

También este domingo, tanto Esquerra como Junts hicieron referencia a la posibilidad de que las formaciones no soberanistas se unan para evitar que gobierne el independentismo. "Hay quien intenta hacer todo lo posible para que no podamos avanzar", denunció Aragonès, en referencia al Ayuntamiento de Barcelona, donde primero Ernest Maragall (ERC) y después Xavier Trias (JxCat) se quedaron sin la alcaldía debido a alianzas entre partidos no independentistas. Por ello, reclamó "los máximos apoyos" en las urnas para evitar una situación así.

Por su parte, Puigdemont advirtió al PSC de que Junts "retirará el apoyo al Gobierno" si hacen una "jugada sucia" como la que, según denunció, llevó a Jaume Collboni a la alcaldía en detrimento de Trias, sumando los votos de PP y BComú.

Comuns, PP, CUP y Cs

También habló sobre pactos la candidata de Comuns Sumar, Jéssica Albiach, que descartó uno con JxCat. "Con la derecha y con la extrema derecha no iremos ni a la esquina", dijo. Además, reprochó a Illa citar "constantemente" al expresidente de la Generalitat Jordi Pujol y hacerlo "en un sentido positivo".

Por su parte, el candidato del PP, Alejandro Fernández, criticó al PSC por "formar parte del procés" al pactar con ERC y Junts, y condicionó unas hipotéticas negociaciones con los socialistas a que rompan relaciones con independentistas tanto en Madrid como en Cataluña.

Desde la CUP, su candidata, Laia Estrada, reprochó a ERC que pactara con PSC, Junts y comuns un "retroceso histórico en materia de lengua en la escuela", al permitir que se introdujera el castellano como lengua vehicular en las escuelas.

El candidato de Cs, Carlos Carrizosa, se ofreció como "único voto fiable" para evitar que los catalanes sean utilizados como "flotador" de Sánchez y Puigdemont.