Sergio Ramos disfruta sin Pilar Rubio en plenos rumores de separación

De nuevo, los rumores de una posible crisis en su matrimonio se ciernen sobre la pareja que forman Sergio Ramos y Pilar Rubio. Unos rumores de la que la propia colaboradora y empresaria habló hace unos días, durante la presentación de su última colección de trajes de baños.

La también modelo quiso dejar claro que su matrimonio junto con el deportista sigue igual de pasional que el primer día. Prueba de ello son los cuatro hijos que la pareja tiene en común, Sergio Jr., Marco, Alejando y Máximo Adriano, de nueve, ocho, seis y tres años respectivamente. Una familia ya numerosa que a Pilar no le importaría ampliar: "Si viene, viene, como los demás".

Ante los rumores de un posible distanciamiento, Pilar señaló a los medios de comunicación, y se negó a entrar en un "bucle" que considera "absurdo": "Nosotros a veces vemos cosas u oímos cosas y es como si fuera, pues no sé, como si yo estuviera viendo una telenovela". Por eso quiso recalcar que ella hace "todo normal" como cualquier otra familia.

Sin dudarlo, confesó que está completamente enamorada de Andalucía, por lo que no entiende las críticas que aseguraban que no se sentía a gusto en la capital hispalense. "¿Qué tengo que hacer? ¿Desmentir todo el rato? No. Es que no, no sé", le preguntó a los medios muy cansada.

Coincidiendo con estas palabras -y con los nuevos rumores de crisis-, Sergio Ramos se dejó ver solo por la Feria de Abril este fin de semana, en la plaza de toros de la Maestranza, pero evitó hacer cualquier tipo de comentario sobre las palabras de su mujer.

Eso sí, muy amable, atendió a la gran mayoría de personas que le llamaban la atención y le pedían autógrafos, para más tarde disfrutar de una tarde de toros junto a un amigo.