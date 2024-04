Revelan, 19 años después, la identidad de la mujer con la que Bisbal habría engañado a Chenoa, y no es Elena Tablada

19 años después de una de las rupturas más sonadas, la de David Bisbal y Chenoa, la polémica separación continúa en boca de todos. Este domingo, en Fiesta, hablaron de la relación y posterior ruptura que mantuvo en vilo al país en aquel entonces.

Ante esto, han dado un dato hasta ahora desconocido: la relación no se habría roto por la aparición de Elena Tablada en la vida del almeriense, sino por otra mujer.

Según ha explicado Aurelio Manzano, esta mujer, hasta ahora desconocida para el mundo, habría sido el detonante de la ruptura definitiva de los artistas. "Voy a contar quién fue la mujer que se barajó en ese momento como posible causa de la ruptura y no fue Elena Tablada", avanzó el periodista en un primer momento.

Según este, fue la propia Chenoa la que le habló de la misteriosa mujer: "Siempre se ha dicho que había sido Elena Tablada, pero yo te puedo asegurar y lo sé porque la misma Laura me llamó en ese momento y me dijo: 'hay una mujer que está con David', y ella misma me reveló quién era esa mujer".

"La mujer no es famosa. La mujer que estaba en las quinielas en ese momento para Chenoa era una bailarina venezolana que estaba con David en ese momento en su gira, no era Elena Tablada, la preocupación de Chenoa era la bailarina", detallaba Manzano.